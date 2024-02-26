Стилистка показала, как объединить молочный и зеленый цвета в 2024 году
Соединить цвета в гардеробе бывает довольно сложно, особенно если это сочетание пастельного цвета с классическим, например, как зеленый и молочный.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Как объединить зеленый и молочный цвета в 2024 году
Сочетание зеленого и молочного вызывает ассоциации с природой, свежестью и легкостью, поскольку мы входим в весенний сезон, который наполнен жизнью, теплом и новым дыханием, то это сочетание точно уместно для этого сезона.
Зеленый - это цвет природы, натуральности и наполненный жизненной силой. Он может быть как ярким, так и спокойным, что позволяет женщинам с разной колористикой выбрать свой уместный оттенок, который будет гармонировать с вашим цветом кожи, волос и цветом глаз.
Молочный в свою очередь наполнен нежностью, элегантностью и сиянием. В этом дуэте он становится символом чистоты и воздушности.
Белый или молочный цвет считается базовым, поэтому хорошо миксуется со многими оттенками, что позволяет в это сочетание добавлять третий цвет, например горчичный, коричневый, голубой, серый, красный или черный.
Как объединить зеленый и молочный цвета (фото: Pinterest)
Не забывайте, что белый также имеет множество оттенков, поэтому выбирая вещи этого цвета обязательно проверьте, подходит ли он именно вам.
Сочетание зеленого с молочным в одежде придает настроению и легкости. Например, кремовая блузка будет прекрасно гармонировать с зелеными брюками или юбкой.
Как объединить зеленый и молочный цвета (фото: Pinterest)
Зеленый пиджак можно комбинировать с молочным топом или рубашкой для создания офисного образа со свежим акцентом.
Костюм станет основой для образа любого события, все будет зависеть от аксессуаров, обуви и сумок, которыми вы можете дополнить свой образ.
Эксперименты с аксессуарами могут стать финальной нотой в вашем образе. Сочетание белого и зеленого отлично гармонирует с золотыми и серебряными металлами.
Также можно добавить натуральные камни или жемчужины, которые также поддержат цветовую палитру сочетания.
Если выбранный вами зеленый цвет ближе к пастельной гамме, то можно не бояться и добавлять акцент с помощью контрастных цветов, в результате они не будут выбиваться из основного замысла образа.
Как объединить зеленый и молочный цвета (фото: Pinterest)
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