Как сделать рассаду крепкой и здоровой: важные правила для всех огородников
Весна уже началась и температура постепенно поднимается. И хотя большинство огородных культур сажать на улице еще нельзя, у огородников началась "горячая" пора - они высаживают рассаду. Всем хочется, чтобы она бела крепкой и здоровой, но не все знают важнейшие для этого правила.
Как правильно посадить рассаду для будущего огорода, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: "Сад и огород", "Советы дачникам", "Челка кофе".
Как определить нужное время для посева
Вам нужно учесть два важных фактора:
Лунный посевной календарь Все клубневые и луковичные культуры сажают на ниспадающий месяц. Это лук, чеснок, картофель, свекла, морковь, гиацинты, нарциссы и т. д. А все, что приносит плоды над землей, сеют на растущую луну. Это помидоры, перцы, кабачки, капуста и т.д.
Особенности роста и развития растений. Какие-то культуры растут быстрее, какие медленнее. Раннеспелые сорта следует высаживать позже, так как саженцы растут быстро и гораздо раньше будут готовы к пересадке в незащищенную почву или теплицу.
Обратите внимание на упаковку. Производитель предпочтительно указывает не только сорт, но и оптимальное время, чтобы сажать семена на рассаду или сразу сеять в открытый грунт.
Как рассчитать срок для посева
Определите время, когда будет производиться посадка в открытый грунт или теплицу. Обычно это вторая половина мая или начало июня в зависимости от климата региона. Далее нужно отсчитать от 30 до 70 дней назад – это возраст саженцев, когда их нужно высаживать. И добавить еще 10-15 дней на прорастание семян.
То есть если вы планируете сажать рассаду томатов на огороде в последнюю декаду мая, то рассаду посеять нужно где-то в середине марта.
Помните, что у каждой культуры есть свой возраст, когда их нужно пересаживать на постоянное место. Например, скороспелые томаты высаживают через 55 дней, а капусту – через 35 дней.
Раньше проводить пересадку не стоит, потому что молодые саженцы хуже приживаются. Масло и держать дольше тоже нельзя, потому что растениям становится тесно в стаканчиках, и они начинают болеть.
Когда нельзя сеять рассаду
Сеять семена на рассаду не рекомендуется, если вы не подготовили должным образом к посадке семян, почву и емкости. Также нельзя сеять на новолуние и полнолуние.
Важные правила выращивания рассады
1. Обеспечьте требуемый температурный режим. Лучшие показатели – это +20+25 градусов. При более низких температурах саженцы растут хуже, а при более высоких – могут перегреться.
2. Освещение. В первой половине марта темнеет еще рано, а значит, саженцам требуется дополнительный свет. Можно использовать фитолампы. После 20 марта солнечного света уже должно хватать, поэтому дополнительное освещение будет не нужно.
3. Полив. Воду подготовьте заранее в крупных банках. В сутки она отстаивается и нагреется до комнатной температуры. Поливать саженцы водой прямо из-под крана не стоит, потому что она холодная и жесткая.
Ошибки при посадке рассады
Посев раннеспелых сортов в марте. Саженцы будут готовы к пересадке уже в апреле, когда на улице еще холодно.
Ошибка выбора сорта. Большинство овощей проходит селекционный отбор, и селекционеры выводят специальные районированные сорта. Они подходят для конкретной климатической зоны. Потому выбирайте правильно.
Неверные условия. Температура, влажность воздуха, график поливов и подкормок – все это имеет большое значение для хорошего роста и развития растений.
Раньше мы писали о том, что нужно сажать в марте по лунному календарю.
А еще рассказывали о том, когда в 2024 году нужно сажать картошку.