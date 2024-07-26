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Как сделать резервную копию и стереть все данные на Macbook: полезные советы

Если вы приобретаете новый Mac, сначала убедитесь, что вы сделали резервную копию и очистили старый (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Несмотря на всю гладкость и отполированность macOS, со временем он может замедляться по мере добавления файлов и программ в вашу систему Apple. После нескольких лет интенсивного использования идея стереть ваш Mac и начать все сначала с чистого листа начинает приобретать все больший смысл.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Стоит напомнить, что сброс вашего Mac также важен, когда вы продаете его или передаете кому-то. Если вы не хотите, чтобы кто-то другой копался в ваших файлах или данных просмотра веб-страниц, то сброс предотвращает это. 

Как создать резервную копию macOS 

Существует множество способов сделать это, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вас.  

Еще лучше выбрать два: строго говоря, у вас всегда должно быть несколько копий ваших самых важных данных - иначе, если одна из ваших резервных копий по какой-либо причине выйдет из строя, вы останетесь без страховки.  

В результате, обычно хорошей идеей является сочетание облачных и локальных резервных копий. 

iCloud теперь является опцией резервного копирования по умолчанию для macOS, хотя вы получаете всего 5 ГБ свободного места, поэтому вам, вероятно, придется обновить его для резервного копирования всего вашего Mac.  

Цены начинаются с 0,99 долларов в месяц за 50 ГБ пространства, и эта цена охватывает фотографии, видео и файлы, сохраненные в ключевых папках на macOS. 

Как настроить резервную копию 

  • Откройте меню Apple в macOS 
  • Выберите "Системные настройки" (macOS Ventura или более поздняя версия) или "Системные предпочтения", затем нажмите на свое имя 
  • Выберите "iCloud" 
  • Убедитесь, что все приложения вы хотите синхронизировать с iCloud: нажмите "Показать больше приложений" (или "Показать все"), чтобы увидеть полный список

В верхней части экрана вы можете увидеть, сколько места вашего хранилища iCloud используется и какие типы файлов занимают больше всего места. 

macOS также предлагает Time Machine, которая создает резервные копии файлов на локальных накопителях, подключенных через кабели или по Wi-Fi: 

  • В "Системных настройках" выберите "Общие" 
  • Выберите "Time Machine" и "Добавить диск резервного копирования" 
  • Следуйте инструкциям, чтобы выбрать диск и начать резервное копирование 

По умолчанию часовые резервные копии хранятся в течение 24 часов, ежедневные резервные копии за последний месяц и еженедельные резервные копии за предыдущие месяцы.  

Чтобы внести изменения в настройки, нажмите на значок Time Machine в строке меню (он выглядит как две стрелки часов со стрелкой вокруг них). 

Как iCloud, так и Time Machine должны создавать резервные копии всех важных данных на вашем Mac, включая файлы, сохраненные на рабочем столе, - просто убедитесь, что вы используете назначенные папки на вашем Mac для фотографий, видео, документов и музыки. 

Вам не обязательно использовать вариант Apple для резервного копирования. Такие инструменты, как Google Drive и Dropbox, работают так же, как iCloud, синхронизируя определенные папки с сетью и обновляя изменения сразу после их внесения. 

Эти варианты должны означать, что ваши данные надежно защищены с точки зрения резервного копирования, но лучше стоит провести полный аудит перед сбросом вашего Mac.  

После того, как вы убедились, что все ваши данные где-то резервируются и могут быть восстановлены после очистки вашего Mac, вы можете начать действовать. 

Как сбросить macOS 

За эти годы Apple постепенно совершенствовала процесс сброса вашего Mac, и, к счастью, теперь это стало проще, чем когда-либо: есть даже удобный инструмент Erase Assistant, который проведет вас через этот процесс. 

Если вы используете macOS Ventura или более позднюю версию, откройте меню Apple и выберите "Системные настройки" (или "Системные предпочтения"). Нажмите "Общие", затем "Перенос или сброс". Выберите "Стереть весь контент и настройки".  

По пути вам будет показан сводный отчет о данных, которые вы удаляете, и будет запрошен пароль Apple ID, чтобы выйти из всех соответствующих приложений и сервисов (чтобы этот Mac больше не был привязан к вашему Apple ID). 

Последним экраном будет диалоговое окно с кнопкой "Стереть весь контент и настройки": после нажатия этой кнопки пути назад нет. Ваш Mac будет полностью очищен и перезагружен, и появится экран настройки, как если бы вы настраивали его в первый раз. 

Раньше мы писали про 4 странных, но полезных приложения для Macbook, которые выделят ваш компьютер среди других.

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