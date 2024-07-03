Раскрыты характеристики, цена и дата выхода Apple iMac M4
Стали известны характеристики, цена и дата выпуска новой версии 24-дюймового Apple iMac с обновленным чипом M4.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известного блоггера Matt Talks Tech, поделившегося инсайдерской информацией.
Каким будет новый iMac M4
По данным блоггера, iMac M4 будет иметь 23,5-дюймовый дисплей LED Retina с разрешением 4480х2520 пикселей.
Компьютер будет оснащен процессором Apple M4 с 10 ядрами CPU (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) и 4 ядрами GPU.
ПК будет доступен в конфигурациях памяти 8, 16, 24 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ до 2 ТБ накопителя.
В набор интерфейсов войдут пара USB Type-C Thunderbolt 4, два дополнительных USB Type-C для топовых конфигураций и Ethernet 1 Гбит/с для проводного сетевого подключения на некоторых моделях.
Скриншот
Упоминается веб-камера Center Stage с разрешением 1080p и функцией отслеживания объекта в кадре.
Matt Talks Tech также упоминает о веб-камере Center Stage с разрешением 1080p и функцией отслеживания объекта.
Внешний вид iMac M4 будет похож на модель 2021 года, но с некоторыми изменениями, включая вышеупомянутый порт USB Type-C, чтобы отвечать требованиям ЕС.
ПК будет доступен в следующих цветах: синий, зеленый, красный, серебристый, желтый, оранжевый и фиолетовый.
Цены и дата выпуска iMac M4
Начальная цена компьютера составит 1299 долларов за модель 8/256 ГБ.
При этом сообщается, что версии iMac M4 Pro ждать не стоит.
Ожидается, что продажи нового творения Apple начнутся в октябре или ноябре 2024 года.
Важно отметить, что это лишь инсайдерская информация, и официальные характеристики, цены и дата выпуска могут отличаться от предоставленных Matt Talks Tech.
Напомним, что Samsung выпустила компьютер в стиле iMac.
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