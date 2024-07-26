Як зробити резервну копію та стерти всі дані на Macbook: корисні поради

Незважаючи на всю гладкість і відполірованість macOS, згодом він може уповільнюватися в міру додавання файлів та програм у вашу систему Apple. Після декількох років інтенсивного використання ідея стерти ваш Mac і почати все спочатку з чистого аркуша починає набувати все більшого сенсу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Варто нагадати, що скидання вашого Mac також важливо, коли ви продаєте його або передаєте комусь. Якщо ви не хочете, щоб хтось інший копався у ваших файлах або даних перегляду веб-сторінок, скидання запобігає цьому.
Існує безліч способів зробити це, тому виберіть той, який найкраще підходить для вас.
Ще краще вибрати два: строго кажучи, у вас завжди має бути кілька копій ваших найважливіших даних - інакше, якщо одна з ваших резервних копій з будь-якої причини вийде з ладу, ви залишитеся без страховки.
В результаті, зазвичай гарною ідеєю є поєднання хмарних та локальних резервних копій.
iCloud тепер є опцією резервного копіювання за замовчуванням для macOS, хоча ви отримуєте всього 5 ГБ вільного місця, тому вам, ймовірно, доведеться оновити його для резервного копіювання всього Mac.
Ціни починаються з 0,99 доларів на місяць за 50 ГБ простору, і ця ціна охоплює фотографії, відео та файли, збережені у ключових папках на macOS.
Як налаштувати резервну копію
У верхній частині екрану ви можете побачити, скільки місця вашого сховища iCloud використовується і які типи файлів займають найбільше місця.
macOS також пропонує Time Machine, яка створює резервні копії файлів на локальних накопичувачах, підключених через кабелі або Wi-Fi:
За замовчуванням резервні копії зберігаються протягом 24 годин, щоденні резервні копії за останній місяць та щотижневі резервні копії за попередні місяці.
Щоб змінити налаштування, натисніть на значок Time Machine у рядку меню (він виглядає як дві стрілки годинника зі стрілкою навколо них).
Як iCloud, так і Time Machine повинні створювати резервні копії всіх важливих даних на вашому Mac, включаючи файли, збережені на робочому столі, - просто переконайтеся, що ви використовуєте призначені папки на Mac для фотографій, відео, документів і музики.
Вам не потрібно використовувати варіант Apple для резервного копіювання. Такі інструменти, як Google Drive та Dropbox, працюють так само, як iCloud, синхронізуючи певні папки з мережею та оновлюючи зміни одразу після їх внесення.
Ці варіанти повинні означати, що ваші дані надійно захищені з точки зору резервного копіювання, але краще провести повний аудит перед скиданням вашого Mac.
Після того, як ви переконалися, що всі ваші дані десь резервуються і можуть бути відновлені після очищення Mac, ви можете почати діяти.
За ці роки Apple поступово вдосконалювала процес скидання вашого Mac, і, на щастя, тепер це стало простіше, ніж будь-коли: є навіть зручний інструмент Erase Assistant, який проведе вас через цей процес.
Якщо ви використовуєте macOS Ventura або пізнішу версію, відкрийте меню Apple і виберіть "Системні налаштування" (або "Системні уподобання"). Натисніть "Загальні", потім "Перенесення або скидання". Виберіть "Стерти весь контент та налаштування".
Далі вам буде показано зведений звіт про дані, які ви видаляєте, і буде запрошений пароль Apple ID, щоб вийти з усіх відповідних додатків та сервісів (щоб цей Mac більше не був прив'язаний до Apple ID).
Останнім екраном буде діалогове вікно з кнопкою "Стерти весь контент та налаштування": після натискання цієї кнопки шляху назад немає. Ваш Mac буде повністю очищений і перезавантажений, і з'явиться екран налаштування, якби ви налаштовували його вперше.
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