Як зробити резервну копію та стерти всі дані на Macbook: корисні поради

Варто нагадати, що скидання вашого Mac також важливо, коли ви продаєте його або передаєте комусь. Якщо ви не хочете, щоб хтось інший копався у ваших файлах або даних перегляду веб-сторінок, скидання запобігає цьому.

Як створити резервну копію macOS

Існує безліч способів зробити це, тому виберіть той, який найкраще підходить для вас.

Ще краще вибрати два: строго кажучи, у вас завжди має бути кілька копій ваших найважливіших даних - інакше, якщо одна з ваших резервних копій з будь-якої причини вийде з ладу, ви залишитеся без страховки.

В результаті, зазвичай гарною ідеєю є поєднання хмарних та локальних резервних копій.

iCloud тепер є опцією резервного копіювання за замовчуванням для macOS, хоча ви отримуєте всього 5 ГБ вільного місця, тому вам, ймовірно, доведеться оновити його для резервного копіювання всього Mac.

Ціни починаються з 0,99 доларів на місяць за 50 ГБ простору, і ця ціна охоплює фотографії, відео та файли, збережені у ключових папках на macOS.

Як налаштувати резервну копію

Відкрийте меню Apple у macOS

Виберіть "Системні налаштування" (macOS Ventura або пізніша версія) або "Системні уподобання", потім натисніть на своє ім'я

Виберіть "iCloud"

Переконайтеся, що всі додатки ви хочете синхронізувати з iCloud: натисніть "Показати більше застосунків" (або "Показати всі"), щоб побачити повний список

У верхній частині екрану ви можете побачити, скільки місця вашого сховища iCloud використовується і які типи файлів займають найбільше місця.

macOS також пропонує Time Machine, яка створює резервні копії файлів на локальних накопичувачах, підключених через кабелі або Wi-Fi:

У "Системних налаштуваннях" виберіть "Загальні"

Виберіть "Time Machine" та "Додати диск резервного копіювання"

Виконайте вказівки, щоб вибрати диск і почати резервне копіювання

За замовчуванням резервні копії зберігаються протягом 24 годин, щоденні резервні копії за останній місяць та щотижневі резервні копії за попередні місяці.

Щоб змінити налаштування, натисніть на значок Time Machine у рядку меню (він виглядає як дві стрілки годинника зі стрілкою навколо них).

Як iCloud, так і Time Machine повинні створювати резервні копії всіх важливих даних на вашому Mac, включаючи файли, збережені на робочому столі, - просто переконайтеся, що ви використовуєте призначені папки на Mac для фотографій, відео, документів і музики.

Вам не потрібно використовувати варіант Apple для резервного копіювання. Такі інструменти, як Google Drive та Dropbox, працюють так само, як iCloud, синхронізуючи певні папки з мережею та оновлюючи зміни одразу після їх внесення.

Ці варіанти повинні означати, що ваші дані надійно захищені з точки зору резервного копіювання, але краще провести повний аудит перед скиданням вашого Mac.

Після того, як ви переконалися, що всі ваші дані десь резервуються і можуть бути відновлені після очищення Mac, ви можете почати діяти.

Як скинути macOS

За ці роки Apple поступово вдосконалювала процес скидання вашого Mac, і, на щастя, тепер це стало простіше, ніж будь-коли: є навіть зручний інструмент Erase Assistant, який проведе вас через цей процес.

Якщо ви використовуєте macOS Ventura або пізнішу версію, відкрийте меню Apple і виберіть "Системні налаштування" (або "Системні уподобання"). Натисніть "Загальні", потім "Перенесення або скидання". Виберіть "Стерти весь контент та налаштування".

Далі вам буде показано зведений звіт про дані, які ви видаляєте, і буде запрошений пароль Apple ID, щоб вийти з усіх відповідних додатків та сервісів (щоб цей Mac більше не був прив'язаний до Apple ID).

Останнім екраном буде діалогове вікно з кнопкою "Стерти весь контент та налаштування": після натискання цієї кнопки шляху назад немає. Ваш Mac буде повністю очищений і перезавантажений, і з'явиться екран налаштування, якби ви налаштовували його вперше.