Как сделать макияж на Хэллоуин-2024: Злата Огневич поделилась своими лайфхаками (видео)

Во всем мире уже начали подготовку к самому страшному празднику - Хэллоуину, который отмечают 31 октября. И если вы решили устроить с друзьями тематическую вечеринку, можно взять себе на заметку варианты макияжа. Один из них продемонстрировала в сети известная певица Злата Огневич.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram знаменитости рассказывает, как его повторить.
Огневич продемонстрировала, как с помощью простых средств, которые можно найти в косметичке у каждой девушки, разрисовать лицо на Хэллоуин.
Для того, чтобы сделать макияж, как у популярной певицы, вам понадобятся такие средства:
- тональная основа,
- консилер,
- пудра,
- подводка для глаз с тонким кончиком,
- тушь,
- карандаш для губ,
- блеск для губ,
- хайлайтер,
- тени для век с шиммерными блестками,
- специальные наклейки в виде "кровавых потеков".
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
1. Сначала наносим основу под макияж или тоналку, по желанию - консилер под глаза.
2. Спинку носу, скулы, лоб и зону над верхней губой покрываем хайлайтером.
3. Затем приступаем к макияжу глаз: наносим бежевые тени с шиммерными блестками на верхнее веко, затем рисуем черной подводкой двойные стрелки.
4. Губы сначала выделяем карандашом по контуру, а затем добавляем в середину блеск или тинт-масло для губ.
5. Добавляем к этому макияжу детали в тематике Хэллоуина: под глазами красными оттенок рисуем "кровавые" потеки. Для этого можно использовать жидкие тени или блеск для губ с блестками. Однако можно купить специальные наклейки, чтобы иметь эффектный вид.
6. Для создания эффекта "рваного" зомби, как в фильмах ужасов, рисуем на носу черной подводкой полоску.
7. Затем Огневич показала свой лайфхак, как сделать "рваный" рот, как у популярного персонажа на Хэллоуин. Берем деревянную шпажку или зубочистку и разрисовываем ее черной подводкой. Затем прикладываем к уголкам губ, дорисовываем подводкой необходимые элементы.
Фолловеры популярной певицы пришли в восторг от такого макияжа:
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
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