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Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Воскресенье 29 сентября 2024 13:02
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Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024 Красный маникюр на осень 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Белый, черный и красный маникюр - это классика, которая актуальна из года в год. И если вы уже экспериментировали с белым нейл-артом, на этот раз присмотрите варианты в алых оттенках.

РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с актуальными дизайнами на осень 2024 года.

Красные ногти невероятно универсальны. Независимо от того, собираетесь ли вы на официальное мероприятие, случайный выход в свет или на работу, красные ногти добавят изюминки в любой образ.

Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Маникюр на каждый день (фото: instagram.com/lyudi.beauty_obolon)

Красный гель-лак будет выглядеть роскошно и дорого как на длинных ногтях, так и на коротких разной формы.

Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Такой нейл-арт всегда будет в тренде (коллаж: РБК-Украина)

Если вы хотите разнообразить однотонный маникюр, на одном или двух ногтях можно сделать интересный дизайн омбре или, как его еще называют, градиент. Это плавный переход от одного оттенка к другому.

Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Дизайн омбре (фото: instagram.com/nail_idea18)

Также можно сочетать в одном маникюре красный и белые оттенки. А также дополнить ноготки изысканными лиственными узорами с помощью стемпинга – то есть перенесения рисунка с трафарета при помощи штампа.

Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Дизайн со стемпингом (фото: instagram.com/margarita_kopotiy)

С помощью стемпинга или же специальных наклеек также можно создать популярный в этом сезоне леопардовый принт на ногтях.

Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Вариант с трендовым леопардовым принтом (фото: instagram.com/odessa_modelka)

Если вы хотите создать стильный маникюр на осень, разбавьте однотонное покрытие дизайном с сухоцветами. Сухоцветы - это высушенные живые цветы и листья разных форм, цветов и размеров. Их сушат и выравнивают специальным образом, чтобы они могли плотно прилегать к ногтевой пластине и не мешать в повседневных делах.

Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Маникюр с сухоцветами (фото: instagram.com/mariana_sirant_nails)

Красивым будет сочетание нюдового и красного оттенков. Такой дизайн можно дополнить рисунком, геометрическими линиями или стемпингом.

Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Красный маникюр с нюдом (фото: instagram.com/btimess.od)

Однотонный красный нейл-арт можно разнообразить матовым топом. Его также можно скомбинировать в одном маникюре с телесным оттенком гель-лака и цветочными узорами.

Красный маникюр - вечная классика, которая всегда в тренде: идеи дизайнов на осень 2024

Красный маникюр с матовым топом (фото: instagram.com/nail_studio_logatskaya_)

Ранее мы рассказали про 8 идей фиолетового французского маникюра.

Также читайте, какой цвет добавить в свой базовый осенний гардероб, чтобы быть самой стильной.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-арта: nail_idea18, lyudi.beauty_obolon, margarita_kopotiy, odessa_modelka, mariana_sirant_nails, btimess.od, nail_studio_logatskaya_.

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