Как сделать домашний сыр из одного литра молока: больше не купите магазинный

Приготовить дома настоящий домашний сыр не составит вам труда. А его вкус не сравнить с магазинным.

В материале Styler читайте, как сделать из одного литра молока, йогурта и лимонного сока вкуснейший творог.

Как сделать домашний сыр из молока, лимона и йогурта?

Домашний сыр будет содержать меньше жира, если вы решите использовать при его приготовлении растительное или соевое молоко.

К тому же ингредиенты, необходимые для его рецепта, найти несложно, вам понадобится только литр молока, половинка лимона и йогурт.

Прежде чем начать, не забудьте взять с собой форму, хлопчатобумажную ткань, дуршлаг и две кастрюли.

Способ приготовления: