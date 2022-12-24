Как сделать домашний сыр из одного литра молока: больше не купите магазинный
Приготовить дома настоящий домашний сыр не составит вам труда. А его вкус не сравнить с магазинным.
В материале Styler читайте, как сделать из одного литра молока, йогурта и лимонного сока вкуснейший творог.
Как сделать домашний сыр из молока, лимона и йогурта?
Домашний сыр будет содержать меньше жира, если вы решите использовать при его приготовлении растительное или соевое молоко.
К тому же ингредиенты, необходимые для его рецепта, найти несложно, вам понадобится только литр молока, половинка лимона и йогурт.
Прежде чем начать, не забудьте взять с собой форму, хлопчатобумажную ткань, дуршлаг и две кастрюли.
Способ приготовления:
- Сначала нагрейте молоко в кастрюле в течение 15 минут.
- Затем добавьте йогурт и сок половинки лимона и медленно перемешайте в течение нескольких секунд, прежде чем дать настояться не менее 3 часов.
- По истечении 3 часов вылейте смесь на хлопчатобумажную ткань через сито, которое будет помещено над кастрюлей, и дайте ей стечь, чтобы отделить сыворотку от полученного сгустка.
- Теперь поместите ткань с содержимым в холодильник на 30 минут.
- По истечении этого времени достаньте это из холодильника, затем приправьте сыр по своему вкусу: солью, специями или зеленью.
- Затем поместите сыр в форму и снова дайте ему отдохнуть в холодильнике в течение 8 часов.
- Через 8 часов сыр готов!
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