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Как сделать домашний сыр из одного литра молока: больше не купите магазинный

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Суббота 24 декабря 2022 12:29
Как сделать домашний сыр из одного литра молока: больше не купите магазинный Фото: Как сделать сыр дома (freepik.com)
Автор: Styler

Приготовить дома настоящий домашний сыр не составит вам труда. А его вкус не сравнить с магазинным.

В материале Styler читайте, как сделать из одного литра молока, йогурта и лимонного сока вкуснейший творог.

Как сделать домашний сыр из молока, лимона и йогурта?

Домашний сыр будет содержать меньше жира, если вы решите использовать при его приготовлении растительное или соевое молоко.

К тому же ингредиенты, необходимые для его рецепта, найти несложно, вам понадобится только литр молока, половинка лимона и йогурт.
Прежде чем начать, не забудьте взять с собой форму, хлопчатобумажную ткань, дуршлаг и две кастрюли.

Способ приготовления:

  • Сначала нагрейте молоко в кастрюле в течение 15 минут.
  • Затем добавьте йогурт и сок половинки лимона и медленно перемешайте в течение нескольких секунд, прежде чем дать настояться не менее 3 часов.
  • По истечении 3 часов вылейте смесь на хлопчатобумажную ткань через сито, которое будет помещено над кастрюлей, и дайте ей стечь, чтобы отделить сыворотку от полученного сгустка.
  • Теперь поместите ткань с содержимым в холодильник на 30 минут.
  • По истечении этого времени достаньте это из холодильника, затем приправьте сыр по своему вкусу: солью, специями или зеленью.
  • Затем поместите сыр в форму и снова дайте ему отдохнуть в холодильнике в течение 8 часов.
  • Через 8 часов сыр готов!

Как мы ранее писали, известный кулинар озвучил простой рецепт сочного бифштекса с яйцом.

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