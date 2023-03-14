Как сохранить волосы чистыми как можно дольше: следуйте этим простым советам
Частота мытья волос обычно зависит от его длины и типа. Но есть методы, которые, по мнению специалистов, помогут сохранить любые локоны дольше.
Об этом пишет Sante Plus.
Почему волосы быстро становятся жирными
Если ваши волосы постоянно жирные, то это может быть связано с избытком кожного сала на коже головы. Сальные железы производят жир, который придает волосам жирный вид.
В результате волосы теряют блеск и становятся тусклыми.
Если вы хотите избавиться от жирных волос, вам нужно изменить свой распорядок и набраться терпения.
Меняйте шампунь каждые 3 месяца
Чтобы хорошо вымыть гриву, нужно пользоваться шампунем в соответствии с типом волос. Также следует выбирать шампунь, содержащий природные активные ингредиенты, которые не будут вредить.
К тому же эксперты советуют менять шампунь каждые 3 месяца. Все потому, что волосы привыкают к средству, поэтому со временем шампунь будет плохо очищать волосы.
Не мойте волосы горячей водой
Высокая температура раскрывает чешуйки волос и ослабляет их. Также желательно избегать мойки холодной водой, которая также может повредить волосы. Следует отдать предпочтение теплой воде.
Не пользуйтесь феном
Выпрямитель или фен воздействуют на кожу головы, которая в результате производит больше кожного сала.
Очистите расческу
Расчески постоянно контактируют с волосами, покрываются пылью и кожным салом. Не забывайте регулярно чистить их. Для этого окуните щетку и все средства для укладки в мыльную воду.
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