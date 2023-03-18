Как сделать домашний кератин для волос: секрет от японских красавиц

Каждая женщина любит, когда ее волосы ухоженные и здоровые. Для этого часто применяют разнообразные салонные процедуры, однако многие можно сделать самостоятельно дома.

Как японки ухаживают за волосами дома

Для того чтобы сделать дома салонную процедуру кератинового выпрямления, вам понадобится несколько простых ингредиентов, которые точно есть у вас дома.

Итак, возьмите:

4 столовые ложки риса

2 стакана воды

1 столовая ложка крахмала

по 1 чайной ложке кокосового и оливкового масла

Делаем процедуру самостоятельно

Рис залейте водой и отварите до готовности. Немного остудите, перелейте в блендер и измельчите до однородной массы. Процедите через сито, чтобы удалить мелкие частицы.

Возьмите крахмал, залейте половиной стакана воды и перемешайте. Влейте крахмал в рисовую смесь, поставьте на огонь, прокипятите минуту и выключите.

Немного остудите смесь, добавьте оливковое и кокосовое масло. Ваша кератиновая маска готова.

Нанесите ее на чистые, сухие волосы, накройте шапочкой и оставьте на час. Затем хорошо смойте своим шампунем, желательно 2 раза, чтобы на волосах не осталось жирного блеска от масел.

Повторяйте эту маску 2 раза в неделю. При регулярном применении ваши волосы станут более послушными, гладкими и шелковыми.

Что такое кератиновое выравнивание

Кератиновое выравнивание - это процедура реконструкции, во время которой структура волос выравнивается и наполняется кератиновым белком изнутри. Процедуру советуют повторять каждые 2-3 месяца.

Сегодня мастера и производители средств используют безопасные составляющие, потому кератин никак не вредит волосам. Однако лучше делать уходовую процедуру с 18 лет, ведь детям ее проводить запрещено.