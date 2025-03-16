Как сделать деруны идеально золотистыми: секреты опытных кулинаров

Почему темнеет картофель?

Картофель на воздухе начинает быстро темнеть из-за естественной реакции крахмала с кислородом. Когда картофель подвергается механической обработке, запускается процесс окисления, а это быстро приводит к изменению цвета.

Как сделать деруны золотистыми

Используйте правильные сорта картофеля - наиболее устойчивыми к потемнению являются сорта с высоким содержанием крахмала.

Добавляйте лук - во время натирания картофеля добавьте обязательно целую луковицу среднего размера. Лук пустит сок, который замедляет окисление и улучшит вкус ваших дерунов.

Не оставляйте картофель надолго - готовьте деруны сразу, как сделаете смесь. Старайтесь не замешивать много продуктов, чтобы быстро их поджарить. Если есть такая возможность - используйте сразу две сковородки. Идеальные деруны сделать на самом деле очень легко (фото: freepik.com)

Рецепт идеальных дерунов

Что вам понадобится:

Картофель - 1 кг

Мука - 2 ст. ложки

Лук - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу

Любимые специи и зелень - по вашему вкусу

Масло для жарки

Как готовить:

Картофель нужно натереть на мелкой терке и переложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Натрите лук и смешайте его с картофелем, добавьте яйцо, муку и соль.

Вымешайте хорошо всю массу, до однородной консистенции.

Разогрейте сковороду, а после - масло.

На хорошо разогретую сковороду выкладывайте ложкой деруны и обжаривайте их до золотистой корочки с двух сторон.

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