Как сделать деруны идеально золотистыми: секреты опытных кулинаров

Деруны, картофельные оладьи, тертые пляцки или другие названия этого блюда сочетают в себе один из самых простых и любимых рецептов украинцев - натертый на терке картофель, который затем обжаривают. Во время приготовления у многих возникают проблемы: картофель темнеет, вид у блюда неаппетитный или деруны получаются тугие, забитые.
Как приготовить идеально золотистые и вкусные деруны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Соседка".
Картофель на воздухе начинает быстро темнеть из-за естественной реакции крахмала с кислородом. Когда картофель подвергается механической обработке, запускается процесс окисления, а это быстро приводит к изменению цвета.
Используйте правильные сорта картофеля - наиболее устойчивыми к потемнению являются сорта с высоким содержанием крахмала.
Добавляйте лук - во время натирания картофеля добавьте обязательно целую луковицу среднего размера. Лук пустит сок, который замедляет окисление и улучшит вкус ваших дерунов.
Не оставляйте картофель надолго - готовьте деруны сразу, как сделаете смесь. Старайтесь не замешивать много продуктов, чтобы быстро их поджарить. Если есть такая возможность - используйте сразу две сковородки.
Что вам понадобится:
Как готовить:
Картофель нужно натереть на мелкой терке и переложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Натрите лук и смешайте его с картофелем, добавьте яйцо, муку и соль.
Вымешайте хорошо всю массу, до однородной консистенции.
Разогрейте сковороду, а после - масло.
На хорошо разогретую сковороду выкладывайте ложкой деруны и обжаривайте их до золотистой корочки с двух сторон.
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