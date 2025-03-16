Як зробити деруни ідеально золотистими: секрети досвідчених кулінарів

Деруни, картопляні оладки, терті пляцки чи інші назви цієї страви поєднують у собі один з найпростіших та улюблених рецептів українців - натерту на тертці картоплю, яку потім обсмажують. Під час приготування у багатьох виникають проблеми: картопля темніє, вигляд у страви неапетитний або деруни виходять тугі, забиті.
Як приготувати ідеально золотисті та смачні деруни, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Сусідка".
Картопля на повітрі починає швидко темніти через природну реакцію крохмалю з киснем. Коли картопля піддається механічній обробці, запускається процес окиснення, а це швидко призводить до зміни кольору.
Використовуйте правильні сорти картоплі - найбільш стійкими до потемніння є сорти з високим вмістом крохмалю.
Додавайте цибулю - під час натирання картоплі додайте обов'язково цілу цибулину середнього розміру. Цибуля пустить сік, який уповільнює окиснення та покращить смак ваших дерунів.
Не залишайте картоплю надовго - готуйте деруни одразу, як зробите суміш. Намагайтеся не замішувати багато продуктів, щоб швидко їх підсмажити. Якщо є така можливість - використовуйте одразу дві сковорідки.
Що вам знадобиться:
Як готувати:
Картоплю потрібно натерти на дрібній тертці та перекласти в сито, щоб стекла зайва рідина.
Натріть цибулю та змішайте її з картоплею, додайте яйце, борошно та сіль.
Вимішайте добре всю масу, до однорідної консистенції.
Розігрійте сковороду, а після - олію.
На добре розігріту сковороду викладайте ложкою деруни та обсмажуйте їх до золотистої скоринки з двох сторін.
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