Як зробити деруни ідеально золотистими: секрети досвідчених кулінарів

Чому темніє картопля?

Картопля на повітрі починає швидко темніти через природну реакцію крохмалю з киснем. Коли картопля піддається механічній обробці, запускається процес окиснення, а це швидко призводить до зміни кольору.

Як зробити деруни золотистими

Використовуйте правильні сорти картоплі - найбільш стійкими до потемніння є сорти з високим вмістом крохмалю.

Додавайте цибулю - під час натирання картоплі додайте обов'язково цілу цибулину середнього розміру. Цибуля пустить сік, який уповільнює окиснення та покращить смак ваших дерунів.

Не залишайте картоплю надовго - готуйте деруни одразу, як зробите суміш. Намагайтеся не замішувати багато продуктів, щоб швидко їх підсмажити. Якщо є така можливість - використовуйте одразу дві сковорідки. Ідеальні деруни зробити насправді дуже легко (фото: freepik.com)

Рецепт ідеальних дерунів

Що вам знадобиться:

Картопля - 1 кг

Борошно - 2 ст. ложки

Цибуля - 1 шт.

Яйце - 1 шт.

Сіль, перець чорний молотий - за вашим смаком

Улюблені спеції та зелень - до вашого смаку

Олія для смаження

Як готувати:

Картоплю потрібно натерти на дрібній тертці та перекласти в сито, щоб стекла зайва рідина.

Натріть цибулю та змішайте її з картоплею, додайте яйце, борошно та сіль.

Вимішайте добре всю масу, до однорідної консистенції.

Розігрійте сковороду, а після - олію.

На добре розігріту сковороду викладайте ложкою деруни та обсмажуйте їх до золотистої скоринки з двох сторін.

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