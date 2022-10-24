Лучше не выключайте эти устройства из сети, чтобы им не навредить

Для энергосбережения и безопасности рекомендуется выключать устройства из сети. Однако это касается не всех электроустройств.

Телевизоры Smart TV

Телевизоры такого типа часто подключаются к маршрутизатору WLAN. Как только роутер обесточивается, сеть становится недоступной. Это может привести к проблемам включения и необходимости повторно перепрограммировать настройки.

Также могут возникнуть проблемы с обновлением, поскольку оно обычно выполняется ночью. Поэтому следует внимательно отнестись к отключению маршрутизатора WLAN на ночь для экономии электроэнергии.

Телевизор может автоматически скачать обновление в фоновом режиме. Если он отключен от сети, процесс обновления прерван. Это может привести даже к ухудшению качества изображения.

Поэтому рекомендуется уточнять у производителя, можно ли регулярно отключать телевизор от сети.

Принтеры

Если принтер полностью отключен от питания, в некоторых моделях перезапуск может привести к перезагрузке и очистке принтера. При очистке прибор тратит много чернил.

Кроме того, сам принтер при подключении почти не потребляет электроэнергию, поэтому потенциальная экономия будет едва заметна.

Что нужно точно отключить

При этом некоторые кабели обязательно должны быть отключены от розетки. Особенно это касается зарядных устройств смартфонов, ноутбуков и прочей подобной техники.

Потребление энергии зарядными устройствами связано с тем, что внутри них установлен специальный трансформатор, который из-за особенностей конструкции работает постоянно.