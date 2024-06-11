6 неочевидных ошибок, которые приводят к ухудшению качества почвы

Выращивание сада и огорода доставляет удовольствие и пользу, но это не всегда легко - хотя на рост влияют многие факторы, важную роль играет качество почвы, которое может ухудшаться, казалось бы, без причины. Однако иногда - это следствие ошибок, которые часто допускаются неосознанно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Постоянное движение по грядке

Солнечный свет важен, но также очень важно установить грядку в таком месте, где по ней не будут ходить и вытаптывать. По словам садоводов, это может привести к уплотнению почвы, что ограничивает рост корней, движение воды и циркуляцию воздуха.

Отсутствие мульчирования

Отсутствие мульчирования может привести к ряду проблем в саду или огороде, таких как склонность почвы к эрозии, уплотнению, значительным температурным колебаниям и потере влаги из-за испарения.

Мульчирование грядок подавляет сорняки, регулирует температуру почвы и добавляет органические вещества в почву по мере их разложения.

Еще одним преимуществом мульчирования является то, что оно помогает минимизировать уплотнительное действие воды во время дождя или обильного полива.

Ненадлежащий дренаж

Плохой дренаж может привести к переувлажнению почвы, что приводит к увяданию растений, корневой гнили и, наконец, к гибели растений.

Однако есть несколько простых решений этой проблемы, которые включают внесение органических веществ в тяжелые глинистые грунты и установку дренажных систем, если это необходимо.

А самый простой вариант - не выбирать для высадки растений низинные места, которые склонны к накоплению воды.

Отсутствие регулярной проверки почвы

Это может показаться лишним шагом, однако анализ почвы может изменить ситуацию. Регулярная проверка поможет вам определить, нужно ли корректировать уровень рН почвы и каких питательных веществ ему не хватает

Ведь дисбаланс рН и питательных веществ влияет не только на здоровье почвы, но и здоровье растений.

Так что периодическое проведение тестов почвы позволяет принимать обоснованные решения по внесению удобрений и методов удобрения.

Игнорирование биологии почвы

Почва - это не только земля, но и полезные микробы, грибки, насекомые и дождевые черви, которые играют жизненно важную роль в круговороте питательных веществ, разложении и структуре почвы.

Именно поэтому поддержание здоровья почвы имеет решающее значение для процветания растений в саду или огороде.

В то же время, чрезмерная обработка почвы, чрезмерное использование химикатов и отсутствие мульчирования могут нарушить биологию почвы.

Лучше, по словам садоводов, улучшать биоразнообразие почв посредством мульчирования, внесения органических веществ и севооборота культур на огородах.

Посадка инвазивных видов

Посадка инвазивных видов может создать хаос в вашем саду или огороде. Такие растения словно сорняк - могут легко вытеснить местную растительность, нарушить экосистему и изменить состав почвы.

Будьте внимательны при выборе растений для выращивания, и старайтесь использовать больше местных видов, которые поддерживают местное биоразнообразие и здоровье почвы.