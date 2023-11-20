Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансии

Что означает "ограниченно пригодный"

В военное время статус "ограниченно пригодный к военной службе" человек получает после соответствующего решения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Такой статус означает, что военнослужащий:

имеет определенные заболевания или физические пороки (не позволяющие "полноценно" воевать со страной-агрессором)

может нуждаться в дополнительном медицинском лечении, наблюдении или реабилитации (в условиях военной службы)

непригоден к службе в Десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения)

может и дальше проходить военную службу (с определенными ограничениями или по другим специальностям)

пригоден к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, других учреждениях, организациях или учебных заведениях

Недавние изменения

В конце августа текущего года Министерство обороны Украины своим приказом утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, а также упорядочило и детализировало прохождение службы ограниченно пригодными лицами.

Согласно документу, ВЛК должна одновременно:

принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе (в результате заболевания, ранения, контузии, увечья и т.п.)

принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по другой конкретной военной специальности (ВОС)

Украинские военные держатся до последнего (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по текущей военной специальности, командир части (перед перемещением этого лица на другую должность) может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Вакансии для ограниченно пригодных

Ограниченно пригодный военнослужащий может самостоятельно искать новое место работы, если:

действующее командование согласно "отпустить" его работать на другой должности (в другом батальоне, бригаде, воинской части)

его командиры готовы потратить время, чтобы собрать и подписать все необходимые документы насчет перевода

он имеет подходящие для "новой" должности знания, навыки и образование

Доступных для ограниченно пригодных военнослужащих вакансий на самом деле не так уж много. "Очереди" и "конкурсы" на такие предложения иногда достигают сотен человек.

В то же время попытаться найти "свободные" вакансии стоит:

пообщавшись с побратимами, друзьями или знакомыми

на специализированных порталах по поиску работы

на сайтах и официальных страницах в социальных сетях отдельных батальонов, бригад или воинских частей

на специализированных платформах, помогающих военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а всем желающим - присоединиться к Силам обороны

Согласно данным на платформе Army The Lobby X, военнослужащим с ограниченной пригодностью доступны следующие вакансии:

офицер отделения персонала

деловод

специалист по кибербезопасности

врач

координатор направления на проекте SAP

оператор БпАК

консультант по учету техники и управлению ремонтами

эксперт SAP MM К2

эксперт по складской логистике

Product Manager

специалист по обучению пользователей

юрист

переводчик

руководитель горячей линии

руководитель команды дата-аналитиков

начальник связи подразделения

техник автоматизированных систем управления

эксперт ERP по MM

руководитель направления "Управление персоналом"

консультант SAP

Project Management Officer Lead

руководитель направления "Оборонное планирование"

проектный менеджер

Linux Security Expert

Windows Security Expert

инструктор по военной подготовке

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