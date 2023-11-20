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Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансии

Военная служба требует выдержки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

За урегулирование вопроса мобилизации ограниченно пригодных к службе лиц украинские чиновники уже взялись. Однако что происходит, если ограниченно пригодным признали действующего военнослужащего?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что означает "ограниченно пригодный к военной службе", кто предоставляет такой статус, что известно о расписании болезней (по которому оценивается пригодность), а также где ограничено пригодным военнослужащим найти вакансии самостоятельно.

При подготовке материала были использованы следующие источники: закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", приказ Министерства обороны №490 от 18.08.2023 об утверждении изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, Lobby X.

Что означает "ограниченно пригодный"

В военное время статус "ограниченно пригодный к военной службе" человек получает после соответствующего решения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Такой статус означает, что военнослужащий:

  • имеет определенные заболевания или физические пороки (не позволяющие "полноценно" воевать со страной-агрессором)
  • может нуждаться в дополнительном медицинском лечении, наблюдении или реабилитации (в условиях военной службы)
  • непригоден к службе в Десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения)
  • может и дальше проходить военную службу (с определенными ограничениями или по другим специальностям)
  • пригоден к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, других учреждениях, организациях или учебных заведениях

Недавние изменения

В конце августа текущего года Министерство обороны Украины своим приказом утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, а также упорядочило и детализировало прохождение службы ограниченно пригодными лицами.

Согласно документу, ВЛК должна одновременно:

  • принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе (в результате заболевания, ранения, контузии, увечья и т.п.)
  • принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по другой конкретной военной специальности (ВОС)

Украинские военные держатся до последнего (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по текущей военной специальности, командир части (перед перемещением этого лица на другую должность) может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Вакансии для ограниченно пригодных

Ограниченно пригодный военнослужащий может самостоятельно искать новое место работы, если:

  • действующее командование согласно "отпустить" его работать на другой должности (в другом батальоне, бригаде, воинской части)
  • его командиры готовы потратить время, чтобы собрать и подписать все необходимые документы насчет перевода
  • он имеет подходящие для "новой" должности знания, навыки и образование

Доступных для ограниченно пригодных военнослужащих вакансий на самом деле не так уж много. "Очереди" и "конкурсы" на такие предложения иногда достигают сотен человек.

В то же время попытаться найти "свободные" вакансии стоит:

  • пообщавшись с побратимами, друзьями или знакомыми
  • на специализированных порталах по поиску работы
  • на сайтах и официальных страницах в социальных сетях отдельных батальонов, бригад или воинских частей
  • на специализированных платформах, помогающих военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а всем желающим - присоединиться к Силам обороны

Согласно данным на платформе Army The Lobby X, военнослужащим с ограниченной пригодностью доступны следующие вакансии:

  • офицер отделения персонала
  • деловод
  • специалист по кибербезопасности
  • врач
  • координатор направления на проекте SAP
  • оператор БпАК
  • консультант по учету техники и управлению ремонтами
  • эксперт SAP MM К2
  • эксперт по складской логистике
  • Product Manager
  • специалист по обучению пользователей
  • юрист
  • переводчик
  • руководитель горячей линии
  • руководитель команды дата-аналитиков
  • начальник связи подразделения
  • техник автоматизированных систем управления
  • эксперт ERP по MM
  • руководитель направления "Управление персоналом"
  • консультант SAP
  • Project Management Officer Lead
  • руководитель направления "Оборонное планирование"
  • проектный менеджер
  • Linux Security Expert
  • Windows Security Expert
  • инструктор по военной подготовке

Скриншот

Напомним, ранее мы рассказывали, что для ветеранов в Украине запустят образовательные курсы, но они могут и помогать фронту.

Читайте также, как обжаловать решение ВЛК, если мобилизовали непригодного к службе.

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