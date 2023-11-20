Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансии

За урегулирование вопроса мобилизации ограниченно пригодных к службе лиц украинские чиновники уже взялись. Однако что происходит, если ограниченно пригодным признали действующего военнослужащего?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что означает "ограниченно пригодный к военной службе", кто предоставляет такой статус, что известно о расписании болезней (по которому оценивается пригодность), а также где ограничено пригодным военнослужащим найти вакансии самостоятельно.
При подготовке материала были использованы следующие источники: закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", приказ Министерства обороны №490 от 18.08.2023 об утверждении изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, Lobby X.
В военное время статус "ограниченно пригодный к военной службе" человек получает после соответствующего решения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Такой статус означает, что военнослужащий:
В конце августа текущего года Министерство обороны Украины своим приказом утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, а также упорядочило и детализировало прохождение службы ограниченно пригодными лицами.
Согласно документу, ВЛК должна одновременно:
Украинские военные держатся до последнего (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
В случае признания военнослужащего непригодным к службе по текущей военной специальности, командир части (перед перемещением этого лица на другую должность) может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.
Ограниченно пригодный военнослужащий может самостоятельно искать новое место работы, если:
Доступных для ограниченно пригодных военнослужащих вакансий на самом деле не так уж много. "Очереди" и "конкурсы" на такие предложения иногда достигают сотен человек.
В то же время попытаться найти "свободные" вакансии стоит:
Согласно данным на платформе Army The Lobby X, военнослужащим с ограниченной пригодностью доступны следующие вакансии:
Напомним, ранее мы рассказывали, что для ветеранов в Украине запустят образовательные курсы, но они могут и помогать фронту.
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