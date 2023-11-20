Як знайти роботу обмежено придатним військовим? Найкращі вакансії

За врегулювання питання щодо мобілізації обмежено придатних до служби осіб українські посадовці вже взялись. Однак що відбувається, якщо обмежено придатним визнали чинного військовослужбовця?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що означає "обмежено придатний до військової служби", хто надає такий статус, що відомо про розклад хвороб (за яким оцінюється придатність), а також де обмежено придатним військовослужбовцям знайти вакансії самотужки.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", наказ Міністерства оборони №490 від 18.08.2023 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, Lobby X.
У воєнний час статус "обмежено придатний до військової служби" людина отримує після відповідного рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).
Такий статус означає, що військовослужбовець:
Наприкінці серпня поточного року Міністерство оборони України своїм наказом затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, а також впорядкувало й деталізувало проходження служби обмежено придатними особами.
Згідно з документом, ВЛК повинна одночасно:
Українські військові тримаються до останнього (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за поточною військовою спеціальністю, командир частини (перед переміщенням цієї особи на іншу посаду) може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.
Обмежено придатний військовослужбовець може самотужки шукати нове місце роботи, якщо:
Доступних для обмежено придатних військовослужбовців вакансій насправді не так уже й багато. "Черги" та "конкурси" на такі пропозиції інколи сягають сотень осіб.
Водночас спробувати знайти "вільні" вакансії варто:
Згідно з даними на платформі Army The Lobby X, військовослужбовцям з обмеженою придатністю доступні такі вакансії:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для ветеранів в Україні запустять освітні курси, але вони можуть і допомагати фронту.
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