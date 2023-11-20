Як знайти роботу обмежено придатним військовим? Найкращі вакансії

Що означає "обмежено придатний"

У воєнний час статус "обмежено придатний до військової служби" людина отримує після відповідного рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Такий статус означає, що військовослужбовець:

має певні захворювання чи фізичні вади (які не дозволяють "повноцінно" воювати з країною-агресором)

може потребувати додаткового медичного лікування, спостереження чи реабілітації (в умовах військової служби)

непридатний до служби у Десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення)

може й надалі проходити військову службу (з певними обмеженнями або за іншими спеціальностями)

придатний до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК та СП, інших установах, організаціях чи навчальних закладах

Нещодавні зміни

Наприкінці серпня поточного року Міністерство оборони України своїм наказом затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, а також впорядкувало й деталізувало проходження служби обмежено придатними особами.

Згідно з документом, ВЛК повинна одночасно:

приймати постанову про обмежену придатність до військової служби (внаслідок захворювання, поранення, контузії, каліцтва і т.ін.)

приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за іншою конкретною військовою спеціальністю (ВОС)

Українські військові тримаються до останнього (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за поточною військовою спеціальністю, командир частини (перед переміщенням цієї особи на іншу посаду) може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Вакансії для обмежено придатних

Обмежено придатний військовослужбовець може самотужки шукати нове місце роботи, якщо:

чинне командування згодне "відпустити" його працювати на іншій посаді (в іншому батальйоні, бригаді, військовій частині)

його командири готові витратити час, щоб зібрати та підписати всі необхідні документи щодо переведення

він має відповідні для "нової" посади знання, навички та освіту

Доступних для обмежено придатних військовослужбовців вакансій насправді не так уже й багато. "Черги" та "конкурси" на такі пропозиції інколи сягають сотень осіб.

Водночас спробувати знайти "вільні" вакансії варто:

поспілкувавшись із побратимами, друзями чи знайомими

на спеціалізованих порталах з пошуку роботи

на сайтах і офіційних сторінках у соціальних мережах окремих батальйонів, бригад чи військових частин

на спеціалізованих платформах, що допомагають військовим командирам знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а всім охочим - долучитись до Сил оборони

Згідно з даними на платформі Army The Lobby X, військовослужбовцям з обмеженою придатністю доступні такі вакансії:

офіцер відділення персоналу

діловод

спеціаліст з кібербезпеки

лікар

координатор напряму на проєкті SAP

оператор БпАК

консультант з обліку техніки та керування ремонтами

експерт SAP MM К2

експерт зі складської логістики

Product Manager

спеціаліст з навчання користувачів

юрист

перекладач

керівник гарячої лінії

керівник команди дата-аналітиків

начальник зв'язку підрозділу

технік автоматизованих систем управління

експерт ERP з MM

керівник напряму "Управління персоналом"

консультант SAP

Project Management Officer Lead

керівник напрямку "Оборонне планування"

проектний менеджер

Linux Security Expert

Windows Security Expert

інструктор з військової підготовки

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