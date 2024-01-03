Как слушать YouTube на iPhone с выключенным экраном: полезный лайфхак
Слушать аудио с YouTube в фоновом режиме на iPhone можно только с подпиской на YouTube Premium. Не каждый пользователь готов оплачивать эту функцию. Однако существует возможность активации фонового воспроизведения бесплатно и без необходимости установки дополнительных программ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Actualidad iPhone.
Зайдите на YouTube через Safari и откройте видео.
Коснитесь иконки "АА" свлева от адресной строки. Выберите в раскрывающемся меню "Запросить настольный веб-сайт".
Нажмите кнопку воспроизведения.
При включении видеоклипа, нажмите кнопку блокировки смартфона. Аудио станет на паузу, но воспроизведение можно будет продолжить через виджет на экране блокировки.
Как слушать музыку в YouTube при заблокированном экране (фото: Actualidad iPhone)
Готово: теперь можно убирать смартфон в карман и слушать видео как подкаст.
Чтобы слушать аудио с YouTube при использовании других приложений, достаточно свернуть Safari, выполнив свайп снизу вверх. Управлять воспроизведением, перематывать или приостанавливать его можно с помощью "Пункт управления" или Dynamic Island.
Напомним, что бот от Google сможет просмотреть и пересказать видео на YouTube вместо вас.
А еще мы писали, что YouTube научил ИИ отвечать на вопросы о видео и управлять комментариями.