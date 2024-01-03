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Как слушать YouTube на iPhone с выключенным экраном: полезный лайфхак

Среда 03 января 2024 15:17
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Как слушать YouTube на iPhone с выключенным экраном: полезный лайфхак Как на iPhone слушать музыку с YouTube, если екран выключен (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Слушать аудио с YouTube в фоновом режиме на iPhone можно только с подпиской на YouTube Premium. Не каждый пользователь готов оплачивать эту функцию. Однако существует возможность активации фонового воспроизведения бесплатно и без необходимости установки дополнительных программ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Actualidad iPhone.

Зайдите на YouTube через Safari и откройте видео.

Коснитесь иконки "АА" свлева от адресной строки. Выберите в раскрывающемся меню "Запросить настольный веб-сайт".

Нажмите кнопку воспроизведения.

При включении видеоклипа, нажмите кнопку блокировки смартфона. Аудио станет на паузу, но воспроизведение можно будет продолжить через виджет на экране блокировки.

Как слушать YouTube на iPhone с выключенным экраном: полезный лайфхакКак слушать музыку в YouTube при заблокированном экране (фото: Actualidad iPhone)

Готово: теперь можно убирать смартфон в карман и слушать видео как подкаст.

Чтобы слушать аудио с YouTube при использовании других приложений, достаточно свернуть Safari, выполнив свайп снизу вверх. Управлять воспроизведением, перематывать или приостанавливать его можно с помощью "Пункт управления" или Dynamic Island.

Напомним, что бот от Google сможет просмотреть и пересказать видео на YouTube вместо вас.

А еще мы писали, что YouTube научил ИИ отвечать на вопросы о видео и управлять комментариями.

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