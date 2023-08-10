Как заставить водителя, что едет сзади, держать правильную дистанцию между автомобилями

Притормозите

Легким приторможением можно продемонстрировать водителю, что на дороге сложилась опасная ситуация. Скорее всего, автомобилист сразу же поймет, что дистанцию все же нужно соблюдать.

Однако существует большой риск. Столкновение возможно, даже если притормаживание не будет резким. Поэтому способ следует использовать только опытным водителям.

Включите "аварийку"

Иногда для того чтобы "достучаться" до другого водителя, достаточно подать световой сигнал. Зачастую такой "намек" понимают.

Уступите дорогу

Если водитель, который едет сзади, не придерживается правил и в целом ведет себя неадекватно, то лучше уступить ему дорогу. Иногда лучше так сделать, чтобы обезопасить себя.

Поэтому, если вас догнал водитель, что спешит и всячески намекает вам, что нужно ехать быстрее вопреки правилам дорожного движения, то не нужно паниковать. Все действия должны быть спокойными и взвешенными. Лучшим решением все-таки будет дать ему дорогу. Это сохранит ваши нервы, а может быть и жизнь.

Какая должна быть дистанция между автомобилями

Водитель должен самостоятельно соблюдать безопасную дистанцию, учитывая скорость движения, дорожную ситуацию и особенности груза.

Определить безопасное расстояние между автомобилями можно по простому методу - поделите свою скорость на два, это и будет безопасная дистанция в метрах до автомобиля впереди.

Безопасным считается расстояние между авто, при котором тормозного пути машины будет достаточно для полной остановки машины. Также следует учесть, что безопасная дистанция может быть разной, в зависимости от погодных условий и места, где вы едете.

Если же на дороге большое количество автомобилей и вы едете с низкой скоростью, то есть риск, что кто-то попытается переехать в вашу полосу. В таком случае рекомендуется соблюдать дистанцию 3-4 метра.

Также в случае тумана, дождя и снега дистанцию рекомендуется увеличить.

Важно, если водитель впереди увеличил скорость, не пытайтесь его догонять