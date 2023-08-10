Як змусити водія, що їде ззаду, тримати правильну дистанцію між автомобілями

Пригальмуйте

Легким пригальмуванням можна продемонструвати водієві, що на дорозі склалася небезпечна ситуація. Швидше за все, автомобіліст відразу ж зрозуміє, що дистанцію все ж таки потрібно дотримуватися.

Однак існує великий ризик. Зіткнення можливе, навіть якщо пригальмовування не буде різким. Тому спосіб варто використовувати лише досвідченим водіям.

Увімкніть "аварійку"

Іноді для того, щоб "достукатися" до іншого водія, достатньо подати світловий сигнал. Найчастіше такий "натяк" розуміють.

Поступіться дорогою

Якщо водій, який їде ззаду, не дотримується правил і в цілому поводиться неадекватно, то краще поступитися йому дорогою. Іноді краще так зробити, щоб убезпечити себе.

Тому, якщо вас наздогнав водій, що поспішає і всіляко натякає вам, що потрібно їхати швидше всупереч правилам дорожнього руху, то не потрібно панікувати. Всі дії повинні бути спокійними й зваженими. Найкращим рішенням все ж буде дати йому дорогу. Це збереже ваші нерви, а, можливо і життя.

Яка має бути дистанція між автомобілями

Водій має самостійно дотримуватися безпечної дистанції, враховуючи швидкість руху, дорожню ситуацію та особливості вантажу.

Визначити безпечну відстань між автомобілями можна за простим методом - поділіть свою швидкість на два, це і буде безпечна дистанція в метрах до автомобіля попереду.

Безпечною вважається відстань між авто, при якому гальмівного шляху машини буде достатньо для повної зупинки машини. Також варто врахувати, що безпечна дистанція може бути різною, залежно від погодних умов та місця, де ви їдете.

Якщо ж на дорозі велика кількість автомобілів і ви їдете з низькою швидкістю, то є ризик, що хтось спробує переїхати у вашу смугу. У такому разі рекомендується дотримуватись дистанції 3-4 метри.

Також у разі туману, дощу і снігу дистанцію рекомендується збільшити.

Важливо, якщо водій попереду збільшив швидкість, не намагайтеся його наздоганяти