Как заставить декабрист зацвести в праздники: надежные способы

Почему растение не цветет?

Частое перемещение горшка с места на место вредит растению. Не желательно ее переставлять, когда цветок формирует бутоны или цветет. Иначе в декабриста осыпаются бутоны.

Нехватка питательных веществ в почве или плохое освещение также является причиной отсутствия цвета у декабриста.

Растение плохо реагирует на сухой и горячий воздух от батарей. Его стебли становятся сморщенными и дряблыми.

От низкой влаги стебли желтеют. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя поливать цветок и повысить влажность воздуха в комнате.

Декабрист любит тесноту. Горшок для него должен быть втрое меньше длины стебля. Если посадить в большую емкость, то у растения будет активно развиваться корневая система, но цветы не будут образовываться.

Декабрист есть у многих домах (Фото: facebook.com/Микола Железняк)

Что сделать, чтобы декабрист расцвел?

Настройте полив. Декабрист нельзя заливать водой, иначе растение начнет сбрасывать листья.

Если почва переувлажнена, то поменяйте ее, удалите плохие корешки и пересадите растение. Декабрист поливают только тогда, когда верхний слой почвы - сухой. Цветок достаточно поливать раз в четыре дня.

Растению требуется отдых перед новым цветением. С середины октября до конца ноября следует переместить декабрист в помещение с температурой 15-18 градусов и уменьшить полив. Продолжительность светового дня не должна превышать 8 часов. Процедуру отдыха следует проводить за 50 дней до того, когда вы хотите, чтобы цветок зацвел.

Декабрист нужно периодически опрыскивать, чтобы увеличить влажность воздуха.

Прямой солнечный свет растение не любит. Хорошо растет при рассеянном свете. Чтобы рождественский зацвел зимой, летом на окна желательно повесить ткань или бумагу.

Вазон можно переставить из окна на стол или наоборот. Однако в любом случае нельзя вращать цветок вокруг своей оси, иначе все бутоны могут облететь.