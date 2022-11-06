Вот почему в доме нельзя держать фиалку

Фиалки, или сенполии – невероятно красивые и величественные цветки, которые охотно выращивают любители комнатных растений. Но есть у этих красавиц и дурная слава.

Почему стоит отказаться от содержания фиалок дома – читайте ниже в материале Styler.

Цветок имеет отрицательную энергетику

Этот чудо-цветок со временем оброс рядом негативных примет по поводу его содержания в доме.

Некоторые верят, что из-за сенполии можно навести порчу. Поэтому цветок никогда не принимают из рук незнакомой женщины.

Также, по определенным верованиям, фиалка – цветок, предназначенный для умерших. Поэтому держать ее в доме рядом с людьми – не очень хорошая мысль.

Многие уверены, что фиалки отталкивают потенциальных женихов, называя их мужегонами. Поэтому не рекомендуют незамужним девушкам и женщинам выращивать эти цветы. В доме с фиалками мужчины могут чувствовать себя некомфортно.

Фото: facebook/Фиалки (сенполии) и другие геснериевые

Есть и другая точка зрения...

Существуют и положительные приметы об этом роскошном цветке.

По восточным традициям, считается, что фиалка, напротив, приносит гармонию в семью. Если держать ее в доме, то домочадцев будут обходить ссоры и споры.

Еще одна примета свидетельствует, что этими цветами можно привлечь к себе богатство. Безденежье таких людей обходит стороной.

Фото: facebook/Фиалки (сенполии) и другие геснериевые

Где держать фиалку

Если забыть о приметах и следовать логике, понятно, что держать сенполии в спальне – не самая лучшая идея. И это не из-за магических свойств этих растений, а из-за того, что ночью цветы выделяют углекислый газ.

Лучшим местом для цветка является помещение, где человек находится больше времени днем, чем ночью. К примеру, кухня или гостиная.