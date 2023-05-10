Как заставить петунии обильно цвести вплоть до глубокой осени: важны эти 4 фактора

Петуния является любимым цветком у многих хозяек. Это растение хоть довольно просто в уходе, но радует пышным и продолжительным цветением. Если знать несколько секретов выращивания, то можно заставить петунию цвести до глубокой осени.

Как правильно ухаживать за петуниями, чтобы они максимально долго цвели, рассказываем в материале ниже.

Освещение

Петуниям для обильного цветения нужно иметь достаточно доступа к свету. Это растение любит солнце и должно его получать не менее 6 часов в сутки, чтобы полноценно цвести. Поэтому горшки с петуниями следует подвешивать на окне или балконе с той стороны, где солнечно.

Полив

Этот цветок достаточно устойчив к засухе, но для пышного цветения почва должна быть достаточно увлажненная. Очень важно, чтобы при поливе вода не попадала на цветы, иначе они будут загнивать и, соответственно, испортят внешний вид растения.

Лучше всего растение поливать хорошо отстоянной водой.

Подкормка

Первый раз петунии подкармливают через две недели после высадки рассады в грунт или контейнер. Удобрение должно содержать много азота, что способствует наращиванию зеленой массы.

Второй раз растение подкармливают, когда оно выпускает бутоны. Тогда нужно дать удобрение, богатое калием и фосфором. Такие подкормки нужно делать каждые 2-3 недели вплоть до завершения цветения.

Если цветок выращиваете в контейнерах, то можно его чаще подкармливать. Также важно регулярно удалять увядшие бутоны, чтобы растение имело силы выпускать новые.

Обрезка

Улучшить цветение помогает и обрезка кустов. Ее нужно проводить острыми ножницами. Лучше всего это делать в начале лета и во второй половине августа.

Следует также регулярно прищипывать верхние ростки петунии, тогда она будет пышная, потому что пойдут в рост боковые ростки и именно на них будет много цветков.

Чтобы максимально долго насладиться цветением, после похолодания перенесите петунии в помещение.

Правильный уход за растением обеспечит обильное и продолжительное цветение (фото: freepik)