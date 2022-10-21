Как изменятся даты всех праздников, когда Украина перейдет на празднование Рождества 25 декабря

Споры о том, когда же праздновать Рождество в Украине 25 декабря или 7 января пылают уже очень давно. В Европе и других странах уже давно этот праздник отмечается 25 декабря, а в Украине и России 7 января. Священный синод ПЦУ 18 октября 2022 года разрешил отмечать Рождество 25 декабря - если того желают прихожане. В церквях ПЦУ будут проводить праздничные богослужения, и участники богослужений будут освобождаться от ограничений поста.

В материале Styler читайте, как изменятся даты праздников, если Рождество будем отмечать 25 декабря.

Интересно, что в 2021 году четверть украинцев (26%) поддержало идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Вместе с тем, 58% респондентов были против такой идеи, 15% отметили, что им безразличен этот вопрос и 1% - не смогли ответить.

Что изменится с новым календарем

Если Рождество отметим 25 декабря, то праздники сдвинутся в датах и будут выглядеть так: