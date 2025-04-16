Как изменился старший сын Решетника: жена ведущего показала редкие фото

Сегодня старшему сыну Решетников исполняется 12 лет.

"Я шокирована. Как быстро пролетело время - еще недавно ты лежал вот так на первой своей фотосессии и помещался на всю подушку, а сегодня тебе 12. И тебя я уже не могу взять даже на руки", - написала многодетная мама.

Также она показала, как вырос ее сын. На первом фото Решетники позируют с новорожденным Иваном, а на втором - сейчас.

В Stories супруга Решетника также показала несколько фото. В частности, когда она беременна Иваном.

"Я так переживала, буду ли я хорошей мамой, так как мне было всего 23", - поделилась она архивным фото с животиком.



Кристина Решетник во время первой беременности (скриншот)

"16.04.2013. Навсегда изменилась наша жизнь - мы стали впервые родителями", - подписала супруга Решетника одно из фото.



Как изменился сын Решетника (скриншот)

Также она показала свое любимое фото, на котором Ивану несколько месяцев.

"Вот какой красавиц родился. Это мое любимое фото. Щечки и складочки – все, как я люблю и любят бабушки", - написала Кристина.



Сын Решетников в детстве (скриншот)

Напомним, Григорий и Кристина Решетники вместе более 15 лет, поженилась пара в 2010 году. Вместе они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра.

Супруги также мечтают о дочке, однако пока в Украине продолжается полномасштабная война, они не решаются на это. К слову, и Григорий, и Кристина заявляли, что даже думали про усыновление.