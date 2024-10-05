Как изменить свою финансовую судьбу: 2 простых ритуала для привлечения богатства

Она объяснила, что для перемен нужно сосредоточиться на двух процессах: очищении старых ментальных образов и создании новых причин для финансового успеха.

"Кармический инвестор"

По словам Юлии Беляевой, это самая простая техника, которую можно использовать каждый день.

"Вы каждый день оплачиваете разные счета: в супермаркете, за коммунальные услуги, проезд и т.д. Обычно во время оплаты мы чувствуем уменьшение денег и беспокоимся о том, хватит ли их в будущем. Но вместо этого начните мыслить иначе. Представляйте, как ваши деньги помогают другим людям", - объясняет эксперт.

Например, оплачивая продукты в супермаркете, подумайте, что благодаря этим деньгам владелец супермаркета сможет поддерживать бизнес, обеспечивая работой своих сотрудников, поставщиков, партнеров.

"Фокусируйтесь на том, как ваши деньги приносят финансовую стабильность другим, и это поможет вам создавать новые кармические причины для денег в вашей жизни", – говорит специалист по карме денег.

Научитесь благодарить за те деньги, которые уже есть

Этот способ состоит в том, чтобы благодарить за любую прибыль, которая поступает вам за работу.

"Когда вы получаете зарплату, доход от клиента или даже небольшую прибыль, вместо разочарования от его количества, почувствуйте благодарность. Ваш разум записывает это чувство и создает новые ментальные картинки, усиливающие приход денег в будущем", - объясняет Юлия Беляева.

Она добавила, что если вы фокусируетесь на нехватке денег, это лишь усиливает ощущение их отсутствия. Каждый акт благодарности становится важным шагом к изменению вашей финансовой судьбы.