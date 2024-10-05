Як змінити свою фінансову долю: 2 прості ритуали для залучення багатства

Вона пояснила, що для змін потрібно зосередитися на двох процесах: очищенні старих ментальних образів та створенні нових причин для фінансового успіху.

"Кармічний інвестор"

За словами Юлії Беляєвої, це найпростіша техніка, яку можна використовувати щодня.

"Ви щодня оплачуєте різні рахунки: у супермаркеті, за комунальні послуги, проїзд тощо. Зазвичай під час оплати ми відчуваємо зменшення грошей і турбуємося про те, чи вистачить їх у майбутньому. Але замість цього почніть мислити інакше. Уявляйте, як ваші гроші допомагають іншим людям", - пояснює експертка.

Наприклад, сплачуючи за продукти в супермаркеті, подумайте, що завдяки цим грошам власник супермаркету зможе підтримувати бізнес, забезпечуючи роботою своїх співробітників, постачальників, партнерів.

"Фокусуйтеся на тому, як ваші гроші приносять фінансову стабільність іншим, і це допоможе вам створювати нові кармічні причини для грошей у вашому житті", - каже фахівець з карми грошей.

Навчіться дякувати за ті гроші, що вже маєте

Цей спосіб полягає в тому, щоб дякувати за будь-який прибуток, який надходить вам за роботу.

"Коли ви отримуєте зарплатню, дохід від клієнта або навіть невеликий прибуток, замість розчарування від його кількості, відчуйте вдячність. Ваш розум записує це почуття і створює нові ментальні картинки, що підсилюють прихід грошей у майбутньому", - пояснює Юлія Беляєва.

Вона додала, що якщо ж ви фокусуєтеся на нестачі грошей, це лише посилює відчуття їх відсутності. Тож кожен акт вдячності стає важливим кроком до зміни вашої фінансової долі