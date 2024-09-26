Миллионеры назвали 8 экономных привычек, которые помогли им разбогатеть

Каждый из нас начинает свою финансовую жизнь с уникальными преимуществами и недостатками, но самостоятельно ставшие миллионерами – это те, кто достигает высокого уровня богатства без помощи большого наследия или трастового фонда. Их полезные финансовые привычки можно перенять каждому вне зависимости от первоначального финансового положения.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал CNBC объясняет, какие экономные привычки превращаются в основы финансовой стабильности, доступные каждому желающему достичь успеха.

Миллионеры избегают долгов

Один из ключевых финансовых принципов - это избегать долгов. Расходы на выплату процентов по кредитам могут значительно снизить ваши шансы на построение богатства.

Чтобы этого избежать, важно сначала погашать долги по кредитным картам и автокредитам, имеющим высокие процентные ставки. Благодаря этому подходу можно избежать лишних затрат и направить больше средств на сбережения и инвестиции.

Миллионеры покупают автомобили и используют их долгосрочно

Автомобили начинают терять свою стоимость с момента, когда вы уезжаете из автосалона. Поэтому многие люди предпочитают покупку автомобиля вместо его лизинга, планируя пользоваться им как можно дольше.

Это позволяет экономить средства, которые могли бы тратиться на ежемесячные платежи за лизинг или новый автомобиль. Чем дольше вы храните автомобиль, тем больше возможностей накопить деньги для будущих покупок.

Миллионеры имеют резервный фонд

Наличие финансового резерва для чрезвычайных ситуаций значительно укрепляет финансовую устойчивость. Внезапные расходы, например ремонт автомобиля или медицинские счета, могут привести к большим финансовым потерям, если не иметь резервного фонда.

Создание такого фонда помогает избежать кредитов и сохранять финансовую независимость в сложные времена. Резервный фонд следует формировать с учетом 6-9 месяцев текущих расходов, чтобы обеспечить достаточный запас.

Резервный фонд поможет пережить сложные времена в жизни (изображение: Freepik.com)

Миллионеры инвестируют деньги

Инвестирование является важным этапом в создании долгосрочного финансового благосостояния. Важно автоматизировать процесс инвестирования, перечисляя определенную сумму по каждой зарплате на инвестиционные счета.

Это позволяет с течением времени накапливать значительный капитал, не испытывая постоянной необходимости контролировать этот процесс вручную. Инвестиции в акции, облигации или фонды могут стать основой финансовой свободы в будущем.

Миллионеры используют все преимущества, которые предоставляет работодатель

Практически каждый работодатель предлагает своим работникам разнообразные финансовые программы и льготы. В такие программы могут входить пенсионные планы с взносами работодателя, страхование жизни и здоровья, а также возможность приобретения акций компании по сниженным ценам.

Использование этих льгот позволяет не только экономить денежные средства, но и инвестировать их с налоговыми преимуществами. Важно внимательно ознакомиться с возможностями, которые дает ваш работодатель, чтобы получить максимальную выгоду.

Миллионеры не пытаются догнать соседей

Многие люди испытывают финансовые трудности из-за попыток жить так же, как их более состоятельные знакомые или соседи. Покупка дорогих вещей и новейших гаджетов, не входящих в ваш бюджет, может повлечь за собой долги и финансовые потери.

Следует сосредотачиваться на собственных финансовых целях и потребностях, а не на том, что делают другие. Такой подход позволяет сохранять финансовую устойчивость и избегать ненужных затрат.

Богатый человек не очень интересуется мнением тех, кто его с кем-то сравнивает (изображение: Freepik.com)

Миллионеры используют налоговые вычеты

Максимальное использование налоговых льгот помогает сэкономить значительные денежные средства. Отчисления могут быть связаны с инвестициями в пенсионные планы, выплатой ипотеки, благотворительными взносами или финансированием образования.

Важно знать, как оптимизировать свои налоговые обязательства посредством доступных льгот и отчислений. Консультации с финансовыми или налоговыми экспертами могут помочь максимально воспользоваться всеми доступными возможностями.

Миллионеры ищут дополнительные источники дохода

Диверсификация источников дохода является важным шагом в обеспечении финансовой стабильности. Инвестиции в недвижимость, приносящую пассивный доход, могут стать прекрасной возможностью для увеличения прибыли.

Кроме того, существуют другие варианты, например аренда помещений или транспортных средств, которые могут приносить дополнительные средства с минимальными усилиями. Это позволяет получать стабильный доход, который можно использовать для дальнейшего инвестирования или сбережений.