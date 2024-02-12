Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецензию в Instagram -профиле медиа Сознательные.

В чем особенность фильма "Идеальные дни"

Вим Вендерс - признанный классик независимого кинематографа, фундаментальный режиссер и исследователь жанров роуд-муви и магического реализма. Вендерс - даже несмотря на то, что расцвет его творчества давно прошел, продолжает олицетворять священную фигуру в мире кинематографа, которая продолжает вдохновлять многих других режиссеров.

"Вендерс - как и Мартин Скорсезе, синефил и кинолюб, много говорящий о кино, возглавляет кинофестивали и киноакадемии, даже преподает киноискусство", - говорится в рецензии.

В 2023 году Вендерс, целых пять лет не работавший в полном метре, выпустил сразу две киноленты: собственно "Идеальные дни", а вместе с ними документально-художественное кино "Ансельм: Шум времени", посвященное всемирно известному немецкому художнику Ансельму Киферу. Оба фильма попали на Каннский кинофестиваль - что само по себе является признаком исключительной титулованности Вендерса в мире кинематографа.

"Идеальные дни" - это незаурядное достижение для 78-летнего Вима Вендерса, который неожиданно для многих вернулся на большие экраны чуть ли не с лучшей своей работой в 21 веке.

В чем особенность фильма "Идеальные дни" (фото: Кинориум)

"Идеальные дни" - неспешная медитативная притча о созерцающем, жизнелюбивом и молчаливом отшельнике, живущем здесь и сейчас, наслаждаясь культурными богатствами и тишиной собственного ума.

Интересно, что "Идеальные дни" выросли из серии потенциальных коротких метров о японских хай-тек туалетах, которые Вендерс должен был снять по заказу токийских властей.

Но тема фильма настолько увлекла режиссера, который всегда ценил японский быт и культуру, что он развил ее до масштабов полного метра, создав непревзойденное кино о старом японском аскете-уборщике, который слушает музыку, читает книги, видит сны и созерцает ветр.

Большая ирония, казалось бы, а на самом деле, глубокий смысл - скрыта в том, что эта лента посвящена очищению сознания. Но именно об этом, о «чистом существовании» человека вне раздражающих мыслей и возбуждающих страстей, и нужно говорить в первую очередь.

Анализируя фильм - наибольшей ошибкой в отношении ленты Вендерса является чрезмерная снобская интеллектуализация увиденного. Откровенно, казалось бы, неконфликтные.

"Идеальные дни" Вендерса на самом деле полны драмы жизни. Главный герой Хираяма живет принципами "совершенного человека", воспринимая ежедневное существование с большой благодарностью и безропотностью. Но он не отстранен от всего внутреннего и внешнего монаха, которому плевать на жизнь и смерть. Хираяма в лучшем смысле этого слова наслаждается миром, открываясь его красоте и переживая его боль.

Слушая Лу Рида или «Kinks», читая Гайсмит или Фолкнера, фотографируя деревья и просто рассматриваясь вокруг, смеясь от бытовой мелочи и рыдая от нереализованной любви, Хираяма максимально эффективно реализует свой человеческий потенциал. Его жизнь - единственно правильная, духовная. Он молчит, чтобы слышать. Он смотрит, чтобы увидеть.

В чем особенность фильма "Идеальные дни" (фото: Кинориум)

Этот фильм исключительно о духовности в мирском. Важнейший эпизод "Идеальных дней" - именно эта игра, как отличить так называемую реальность от так называемого сновидения. Хираями постоянно снится черно-белое прошлое и страницы прочитанных книг. Чего стоит вся наша суета? Хираяма живет исключительно важным и именно благодаря этому он остается нравственным примером для зрителей.

"Идеальные дни" - это искренний фильм о счастье, которого сегодня, в эпоху постиронии и послеправда, глядя его, вы будете жить, по-настоящему жить, при этом не покидая сетей иллюзии кинозала. Но возможно именно это и вернет вас в настоящее бытие", - говорится в рецензии.