В чем главный феномен киноленты "Бедные создания"

Фильм "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса - это довольно дерзкая и бунтарская черная комедия о женской эмансипации, гуманизме и социализме, пришедшейся по вкусу и украинцам.

А о феномене этой киноленты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецензию Станислава Тарсенко на медиапортале Сознательные в Instagram.

В чем феномен и особенность фильма "Бедные создания"

Первой особенностью является тот факт, что данная картина с невероятным успехом прошла на Венецианском кинофестивале, выиграв "Золотой лев", после чего ее наградили двумя "Золотыми глобусами" в категориях "Лучший фильм (мюзикл/комедия)" и "Лучшая актриса".

А особое внимание привлекает к себе стиль фильма. Это постмодернизм, черный юмор, эпатаж, гротеск и абсурд одновременно.

А также кинолента объединила хороших режиссеров. Лантимос умеет будоражить и ошеломлять свою аудиторию, сдувать пыль по привычным общественным ценностям - он противник так называемого "комфортного предполагаемого кино" - фильмы режиссера во всем радикально разнузданы.

"За основу фильма взят одноименный роман-переосмысление "Франкенштейна", написанный титулованным шотландским писателем Аласдером Греем (1934-2019). Прочитавший книгу Лантимос успел встретиться с Греем до его смерти и даже прогуляться вместе с ним по Глазго", - написано в публикации.

Феномен "Бедных созданий" (фото: Кинориум)

По сюжету фильма, разворачивающегося в альтернативной реальности викторианского Лондона, экстравагантный ученый Годвин "Год"/"Бог" Бакстер пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка.

В своем необычном путешествии по странам и морям главная героиня раскрывает для себя все возможные стороны человеческой жизни - от полового акта до интеллектуальной беседы, от обжорства к нищете, от жестокости к состраданию.

"Бедняжные создания" - причудливая одиссея формы и содержания. В фильме Лантимоса одинаково причудлива как подача, так и повествовательная часть. Черно-белые кадры сменяются яркими цветами, "рыбий глаз" - широкими панорамами, громкие фортепианные звуки - ледяной тишиной, а каждая новая локация фильма - отдельный раздел.

Феномен "Бедных созданий" (фото: Кинориум)

"Само по себе путешествие Беллы по миру - это наглядная метафора человеческой жизни, нашего взросления от детского ума до ума совершеннолетнего гражданина. Разница между подростково-романтичной Беллой, мечтающей раздать все деньги мира всем его беднякам, и Беллой, поселившейся в публичном доме , свободно распоряжаясь своим телом чисто ради заработка - огромное", - говорится в сообщении.

"Мир "Бедных созданий" - удивительно богатая воображение вселенная паровых машин с лошадиными головами и заоблачными фуникулерами. Костюмы, интерьеры, пейзаж, цвет и свет - все это отдельные персонажи ленты", - продолжает автор рецензии.

"Бедные создания" - фильм об эмансипации и обретении независимости во всех возможных смыслах этого слова.

Феномен "Бедных созданий" (фото: Кинориум)