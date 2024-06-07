Как уменьшить риск ухудшения зрения и избежать слепоты: эксперт назвал три основные вещи

Со временем у человека может очень ухудшиться качество зрения, но есть способы этого предотвратить.

Какая профилактика помутнения хрусталика глаза (катаракты) расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога и гастроэнтеролога Олега Швеца в Facebook.

Что такое катаракта

Катаракта - это процесс помутнения и потемнения хрусталика глаза. Заболевание неразрывно связано со старением организма, поэтому основной категорией пациентов являются пожилые люди. По данным ВОЗ катарактой страдает более 70% населения в возрасте старше 72 лет и около 20% в возрасте 40-60 лет.

Катаракта одна из основных причин слепоты. Изменение образа жизни может снизить шансы на то, что он будет быстро прогрессировать.

Как нужно питаться

Исследования последовательно подтверждают, что употребление продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, таких как витамины С и Е, может предотвратить развитие катаракты. Даже если она уже начала формироваться, эти антиоксиданты могут замедлить ее прогрессирование.

Некоторые из лучших источников витамина С включают цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны), помидоры и томатный сок, красный и зеленый перец, киви, брокколи, клубнику, брюссельскую капусту и картофель.

Чтобы обеспечить организм витамином Е, следует обратить внимание на растительные масла, такие как подсолнечное, сафлоровое или масло из зародышей пшеницы. Витамин Е также содержится в орехах, особенно в миндалине, а также в арахисе и зеленых овощах, таких как шпинат и брокколи. Некоторые продукты могут быть обогащены витамином Е.

Каротиноиды, такие как лютеин и зеаксантин, также известны своей способностью защищать глаза от катаракты. Они встречаются в шпинате, петрушке, кале, тыкве, зеленом горошке и яйцах.

Важно употреблять фрукты и овощи каждый день. Пять порций обеспечат организм более 100 миллиграммов витамина С и 5-6 миллиграммов лютеина и зеаксантина. Только две порции орехов обеспечат от 8 до 14 мг витамина Е.

Если вы не получаете достаточно необходимых питательных веществ с едой, рассмотрите возможность консультации с врачом по приему диетических добавок.

Не курите

Курение неблагоприятно влияет не только на легкие и сердце, но и на глаза. Оно является фактором риска катаракты, который нужно устранить.

Курение приводит к образованию большего количества свободных радикалов, которые вредят клеткам. Содержащиеся во фруктах и овощах антиоксиданты борются с ними. Однако курение разрушает антиоксиданты и вводит в организм много токсинов, которые могут вызвать катаракту.

Если вы прекратите курить, это может предотвратить развитие катаракты, даже если вы курили длительное время и не ограничивали себя в количестве сигарет. Если вы не курите, не начинайте.

Профилактика катаракты

Носите солнцезащитные очки

Ультрафиолетовые лучи могут вызвать изменения в глазах, в частности, повреждая белки в хрусталике. Чтобы защитить глаза, выбирайте солнцезащитные очки, которые блокируют от 99% до 100% UVA и UVB лучей и отсекают от 75% до 90% видимого света. Важно, чтобы оправа тесно прилегала к глазам, а стекло имело серый цвет, что облегчает видение во время вождения.

Ограничит потребление алкоголя

Исследования показали, что при употреблении в пищу до двух напитков ежедневно риск развития катаракты может быть ниже, чем у тех, кто не употребляет алкоголь. Однако потребление более двух напитков ежедневно увеличивает риски.

Контролируйте уровень сахара в крови

Люди с сахарным диабетом имеют больше шансов на развитие заболеваний глаз. Повышенный уровень сахара может вызвать отек хрусталика и образование катаракты.

Проходите регулярные осмотры глаз

Окулист может выявить проблемы на ранней стадии. Если вам от 40 до 64 лет, рекомендуется проходить осмотр каждые 2-4 года, а для тех, кому больше 65, – каждые 1-2 года. В случае наличия рисков развития заболеваний глаз, врач может посоветовать производить осмотр чаще.