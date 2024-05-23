Офтальмолог сказал, могут ли солнцезащитные очки "посадить" зрение

Есть такое мнение, что солнцезащитные очки могут портить зрение, но на этот вопрос может ответить только офтальмолог.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-интервью с офтальмологом на канале "Здоровый разговор".

Могут ли солнцезащитные очки ухудшать зрение

"Такого эффекта, чтобы они ухудшали зрение - нет, но есть нюанс. Потому что функция солнцезащитных очков сама об этом свидетельствует - то есть они должны защищать от солнца. На каждых солнцезащитных очках должна быть своя защитная функция", - говорит врач.

По его словам, примером этого может служить то, что они защищают от ультрафиолета 400, 500 или 300 - там есть разные параметры. И на скобке каждых очков на оправе есть параметры "UV", который они защиту имеют.

Солнцезащитные очки портят зрение - правда или миф (фото: Freepik)

Ведущий отметил, что если покупаешь очки на базаре, то, конечно, на них нет подобных надписей, с чем офтальмолог согласился и заметил, что на рынке лучше не покупать солнцезащитные очки.

"Если взять неправильные очки, то конечно эта теория работает, потому что просто не будет никакого эффекта. Более того, люди привыкли к тому, что когда они одели солнцезащитные очки - то смотрят прямо на солнце. Здесь очень важно понимать, если даже вы у солнцезащитных очках –- на солнце нельзя смотреть", – резюмировал врач-офтальмолог.