Как пользоваться бойлером, чтобы не разориться на коммуналке

В Украине наступила осень, а с ней и ночи стали очень холодными. Это значит, что пользование бойлерами вскоре увеличится, а значит счета за коммуналку будут бить по карману.

Как выбрать хороший бойлер

Если вы только думаете купить водонагреватель, изначально определите необходимый вам объем: например, 100 л для семьи из двух-трех человек — это слишком много.

Лучше всего выбирать модель с классом эффективности А/А+ и выше. Это значительно экономит траты.

Как правильно настроить бойлер

отрегулируйте температуру нагрева на уровне 55° C – это горячая вода без лишних затрат энергии

не выключайте бойлер из сети, если в этом нет необходимости – так он будет тратить больше электроэнергии на подогрев воды с нуля, чем на поддержание температуры

установите автоматическое включение и выключение, можно добавить "умную" розетку и двухзонный счетчик, который поможет экономить на электроэнергии ночью

Полезные советы

Очень часто у владельцев бойлеров возникает ситуация, когда после нагрева воды она расходуется не полностью. Происходит остывание естественным образом, что приводит к лишнему и неоправданному расходу энергии. Если постараться минимизировать подобные ситуации, можно обеспечить дополнительную экономию.



При эксплуатации бойлера не лишним будет учитывать тот факт, что в зимнее время вода в подающем трубопроводе может быть до 6 градусов. Если позаботиться о ее предварительном подогреве с использованием альтернативного источника энергии (например, дровяного или твердотопливного котла), можно добиться существенной экономии электроэнергии.



Кстати, бойлер на 50 литров будет экономичнее нежели на 80. Просто потому что объем этого бойлера меньше, и соответственно количество потраченной энергии для прогрева 50 литров воды значительно меньше, чем на 80.