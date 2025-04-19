Как звезды готовятся к Пасхе: трогательные фото, которые создают праздничное настроение

Наталья Денисенко

Известная актриса уже готова к Пасхе. Она показала свою праздничную корзину, наполненную пасками и крашанками в белых оттенках.

"Колбаску для фото решила не класть. Мне еще куча работы, хоть куличи не пеку...

Но как я обожаю этот праздник", - поделилась она.

Как Денисенко подготовилась к Пасхе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумская

Украинская актриса вместе с дочерью Анной и мужем Виталием приняла участие в пасхальном проекте "Писанки Київщини", попозировав в вышиванках и с праздничным атрибутом в руках.

"Праздник Пасхи - новые силы для укрепления нашей веры в светлое будущее для каждой украинской семьи! Поздравляем вас, дорогие наши украинцы! Пусть Господь защищает каждого из вас, дарит любовь и крепость духа", - поздравила с наступающим праздником звезда.

Сумская с семьей поздравляет с Пасхой

Наталья Островская

Известная телеведущая показалась в стильном платье-вышиванке с открытыми плечами. К празднику она приготовила краффины с цукатами.

Что Наталья Островская приготовила к Пасхе (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Злата Огневич

Певица собрала праздничную корзину, с которой отправится в церковь. Она приготовила две паски - бездрожжевую, покрытую кусочками сухофруктов, и творожную. Вторую повезет маме. В корзину также положила узвар, пасхальные яйца, орехи и мед.

Тоня Матвиенко

Украинская артистка посвятила субботний день пасхальным приготовлениям. В Stories она продемонстрировала, как с младшей дочкой собственноручно готовит крашанки.

Как Тоня Матвиенко готовится к Пасхе (скриншот)

Татьяна Литвинова

Шеф-повар еще с начала апреля поражала сеть различными рецептами пасок и лайфхаками, как ярко раскрасить яйца с помощью фломастеров.

Как Литвинова готовится к Пасхе (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Анатолий Анатолич и Юла

Семья Анатолича будет встречать Пасху с родственниками в селе. Семейство посвятило субботний день приготовлениям к празднику, в частности делали писанки и крашанки.