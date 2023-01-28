Как согреться ночью в доме без света и отопления: эти способы помогут вам выспаться

Простые грелки

Самый простой способ согреть ночью постель - положить под одеяло грелки. Это могут быть обычные резиновые изделия или сделанные своими руками. Например, можно налить в бутылки горячую воду, обернуть их тканью или полотенцем, а потом разложить в кровати. 2-3 грелок будет достаточно, чтобы вам было тепло до утра.

Желательно брать для грелки плоские стеклянные бутылки - они дольше хранят тепло и удобны в использовании.

Можно сделать грелку из тканевого мешочка или носка. Для этого вам нужно разогреть любую крупу и насыпать в мешочек или носок. Такая грелка позволит вам быстро уснуть в теплой постели.

Спальник

Если у вас дома есть туристический спальник, то пришло время использовать его по прямому назначению - согреться и выспаться в условиях низких температур. Спальники созданы специально для того, чтобы в них было тепло спать в горах или на свежем воздухе, в лесу.

Если ваш спальник недостаточно теплый, то можно внутрь сложить флисовый плед.

Кроме того, в спальнике можно спать в термобелье или в спортивном костюме. Это может причинить небольшой дискомфорт, но вам точно станет теплее.

Палатка

Туристическая палатка в таких условиях - настоящая находка. Ее можно просто поставить в комнате, застелить внутрь одеяла, пледы, взять спальники и грелки - и вы до утра точно не замерзнете. Воздух внутри палатки нагреется быстро и вам может даже стать жарко.

Кокон

Что же делать, если нет палатки и спальника? Соорудите кокон из одеял, по принципу спальника. Такой кокон будет надежно защищен от воздуха и будет внутри хранить тепло. Можно использовать также грелки из бутылок, чтобы внутри было значительно теплее.

Кстати, по такому же принципу можно соорудить и подобие палатки из подручных материалов. Основная цель - создать небольшое пространство, в которое не будет поступать холодный воздух.

Плотно поешьте

Увы, в данном случае стоит нарушить правило о правильном питании. Чтобы быстро уснуть и согреться, нужно съесть что-то калорийное и желательно - горячее. А вот чай перед сном пить не стоит - он даст тепло на короткий период, а выбираться из-под теплого одеяла для пробежки ночью в туалет - не лучшая затея.