Как собрать букет на Маковея, чтобы в доме круглый год были радость и богатство
Маковея отмечают 14 августа. В этот день принято освящать букеты из головок мака, зелья и цветов. Их называют "маковейками" или "маковейчиками". Правильно собранный букет способен защитить дом от нечисти и привлечь радость и богатство.
О том, как правильно собрать букет на Маковея, читайте в материале ниже.
Как собрать букет на Маковея
Обязательным и главным атрибутом букета являются спелые головки мака. Издавна мак у украинцев считался сильным оберегом. Его использовали в различных обрядах - им осыпали коров и хозяйство от всего плохого. Он также был защитой от чародейства.
Накануне Маковея традиционно наши предки собирали букеты. Их состав мог очень отличаться в каждом регионе. Главное, чтобы основой были цветы, выращенные на родной земле. До сих пор эксперты советуют избегать экзотических растений, которые не характерны для Украины.
В букеты следует добавлять эти цветы и травы:
- созревшие головки мака
- астры, бархатцы и георгины
- мяту, базилик и чабрец
- барвинок
- гвоздики
- любисток и полынь
- базилики
- цикорий обыкновенный
- тысячелистник
Варианты букетов на Маковея (фото: Facebook/Liliia Matviishyn)
Чем можно обогатить букет
Чтобы привлечь в дом богатство и достаток, в букеты можно добавлять овощи, символизирующие щедрый урожай. Распространенным вариантом являются композиции с гроздьями калины и подсолнечником. Также можно добавить морковь, кукурузу, бобы и даже укроп.
Символом достатка являются колосья ржи и пшеницы, поэтому они тоже должны быть в композиции.
Букет следует обогатить володушками. Этот цветок приносит семье мир и благополучие. А если в композиции будет мята, то она будет оберегать семью от любой напасти и укреплять здоровье.
После освящения нужно хранить этот букет до весны. Все это время он будет защищать дом и его жителей от всего плохого. А потом нужно букет сжечь.
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