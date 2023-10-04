Как живет всемирно известный уличный художник Бэнкси из Британии, и как на самом деле его зовут

Бэнкси - псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера, известного еще с 1990-х годов. Но сейчас вспыло, что настоящее имя автора многочисленных уличных работ - Робин Ганнигэм и живет он в Бристоле.

О том, как живет в Англии Бэнкси и что о нем известно, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Sun.

Что известно о Бэнкси

Новатор граффити Эндрю Галлахер подал иск, обвинив "художника, известного как "Бэнкси" в клевете, а сообвиняемым также была названа компания Pest Control Ltd, которая продает его произведения искусства.

Хотя адвокаты Галлахера сообщили изданию Mail, что подробности дела являются конфиденциальными, судебное разбирательство, тем не менее, может впервые выявить человека, скрывающегося под маской Бэнкси.

Человек под маской

Житель Бристоля на протяжении многих лет фигурировал в ряде знаковых расследований, особенно когда ученые из Университета Королевы Марии использовали географическое профилирование, чтобы связать его с граффити, с найденными на Ямайке в 2008 году.

Ключом к делу стала фотография 50-летнего мужчины, на которой он был запечатлен в мешковатых джинсах с огромной темно-синей рубашкой и озорных очках.

Кто скрывается под именем Бэнкси (Скриншот thesun.co.uk)

Бэнкси отрицал, что это он, это же сделали и его родители..

Однако фотография поразительно напоминала тощего парня в очках, которого можно было увидеть в выпускном альбоме Бристольской кафедральной школы в 1989 году.

Это указало сыщикам на ранние годы обучения Робина в государственной школе Вест-Кантри с обучением в 9000 фунтов стерлингов в год - с этого момента его жизнь, казалось, на каждом шагу отражала путь Бэнкси.

Бэнкси в молодости (Скриншот thesun.co.uk)

Детство Бэнкси

Сыну Питера Гордона Ганнингема, менеджера из Бристоля, и Памелы Энн Докин-Джонс, которая выросла в шикарном районе Клифтона и работала секретарем, Робину суждено было стать художником с юных лет.

"Он был одним из трех человек в моем классе, которые были чрезвычайно талантливы в искусстве", - рассказал о нем бывший одноклассник Скотт Нерс.

"Он сделал много иллюстраций. Я совсем не удивлен, если он действительно Бэнкси", - добавил он.

Предполагается, что он родился в 1973 году в родильном доме Бристоля и, по словам соседей, перенес раннюю операцию во рту.

Сообщается, что Робин бросил школу в 16 лет. Примерно в это же время он взял себе имя "Робин Бэнкс".

Он также был вратарем Easton Cowboys and Cowgirls - любительской футбольной команды на востоке города.

Икона андеграунда

Робин стал знаковой фигурой в растущей андеграундной арт-сцене Бристоля.

Примерно в это же время Бэнкси впервые приобрел известность как часть арт-трио DryBreadZ Crew, созданным его давним приятелем и агентом Стивом Лазаридесом.

Далее художник переехал в Лондон на рубеже тысячелетий. Он жил в Хакни, Восточный Лондон, с Джейми Истманом, который работал на бристольском звукозаписывающем лейбле Hombre. По слухам, именно Бэнкси нарисовал несколько обложек альбомов звукозаписывающей компании.

Таинственная жена Бэнкси

Робин никогда не распространялся о своей личной жизни с тех пор, как его связали с именем Бэнкси.

Со своей женой Джой Милворд он познакомился в 2003 году. Пара поженилась три года спустя в Лас-Вегасе, но все время скрывалась от публики и хранила тайну.

Джой Милворд - жена знаменитого Бэнкси (Скриншот thesun.co.uk)

"Даже те, с кем они время от времени разговаривали, понятия не имели кто они на самом деле", - рассказал источник.

"Единственные люди, которые знают его настоящую личность, - это те, кто находится в ближайшем окружении пары", - отмечается в издании.