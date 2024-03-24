ua en ru
Вс, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из "Фабрики звезд": сбежала в РФ и славит "русский мир"

Воскресенье 24 марта 2024 19:29
UA EN RU
Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из "Фабрики звезд": сбежала в РФ и славит "русский мир" Где сейчас Элизабет Анум-Дорхусо (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие помнят песенное шоу "Фабрика звезд", первый сезон которого вышел на экраны в далеком 2007 году. Одной из самых ярких участниц проекта была одесситка Элизабет Анум-Дорхусо, которая исчезла из украинского инфопространства на фоне полномасштабной войны. И, как оказалось, это случилось не просто так.

Где сейчас Анум-Дорхусо из "Фабрики звезд", а также как она живет и говорит ли о войне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram-страница женщины, Википедия.

Как Анум-Дорхусо прославилась на "Фабрике звезд"

Так, одесситка пришла на проект и сразу привлекла к себе внимание. Зрители обсуждали не только вокальные данные Анум-Дорхусо, но и ее формы. К тому же уже тогда она отличалась непростым нравом.

Впрочем, победить Анум-Дорхусо не смогла. В первом сезоне финалистами стали Оля Цыбульская и Александр Бодянский.

Анум-Дорхусо на "Фабрике звезд" - архивные фото

Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из &quot;Фабрики звезд&quot;: сбежала в РФ и славит &quot;русский мир&quot;Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из &quot;Фабрики звезд&quot;: сбежала в РФ и славит &quot;русский мир&quot;Участница первой "Фабрики звезд" (скриншоты)

Где сейчас Анум-Дорхусо

В начале полномасштабной войны женщина, которая годами работала в Украине и даже была ведущей одесских региональных каналов, не выступила против российской агрессии.

Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из &quot;Фабрики звезд&quot;: сбежала в РФ и славит &quot;русский мир&quot;Элизабет из "Фабрики звезд" до полномасштабной войны (фото: instagram.com/bigbeta1)

Вместо этого она "исчезла" из соцсетей, а в июле 2022 года вернулась в Instagram. Впрочем, о войне она ничего не говорила.

Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из &quot;Фабрики звезд&quot;: сбежала в РФ и славит &quot;русский мир&quot;

Где сейчас Элизабет из "Фабрики звезд" (скриншот)

Элизабет публиковала видео с тренировками, а комментарии закрыла, чтобы никто не спрашивал ее о позиции по войне.

Уже осенью 2022 года женщина перестала скрывать свое местонахождение. Она подтвердила, что сбежала в РФ. Более того, там она начала ходить на пропагандистские шоу. О российской агрессии одесситка будто "забыла".

Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из &quot;Фабрики звезд&quot;: сбежала в РФ и славит &quot;русский мир&quot;

Как Элизабет из "Фабрики звезд" переметнулась на сторону оккупантов (скриншот)

Теперь женщина продолжает пытаться построить карьеру в РФ и прославляет "русский мир". Она выпускает новые песни, в которых поет о стране-агрессоре, и уходит от всех вопросов о том, что россияне устроили в Украине.

Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из &quot;Фабрики звезд&quot;: сбежала в РФ и славит &quot;русский мир&quot;Страница Элизабет в Instagram (скриншот)

Напомним, недавно мы уже рассказывали, как Соловий попала на "Голос країни" и "вмазала" Кароль с Пономаревым.

Кроме того, на днях стало известно, куда исчезли и чем сейчас занимаются самые яркие участники "Фабрики звезд".

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
NEWS
В Харькове и области вводят почасовые отключения света: графики
В Харькове и области вводят почасовые отключения света: графики