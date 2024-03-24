Как живет одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из "Фабрики звезд": сбежала в РФ и славит "русский мир"

Многие помнят песенное шоу "Фабрика звезд", первый сезон которого вышел на экраны в далеком 2007 году. Одной из самых ярких участниц проекта была одесситка Элизабет Анум-Дорхусо, которая исчезла из украинского инфопространства на фоне полномасштабной войны. И, как оказалось, это случилось не просто так.

Где сейчас Анум-Дорхусо из "Фабрики звезд", а также как она живет и говорит ли о войне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как Анум-Дорхусо прославилась на "Фабрике звезд"

Так, одесситка пришла на проект и сразу привлекла к себе внимание. Зрители обсуждали не только вокальные данные Анум-Дорхусо, но и ее формы. К тому же уже тогда она отличалась непростым нравом.

Впрочем, победить Анум-Дорхусо не смогла. В первом сезоне финалистами стали Оля Цыбульская и Александр Бодянский.

Анум-Дорхусо на "Фабрике звезд" - архивные фото

Участница первой "Фабрики звезд" (скриншоты)

Где сейчас Анум-Дорхусо

В начале полномасштабной войны женщина, которая годами работала в Украине и даже была ведущей одесских региональных каналов, не выступила против российской агрессии.

Элизабет из "Фабрики звезд" до полномасштабной войны (фото: instagram.com/bigbeta1)

Вместо этого она "исчезла" из соцсетей, а в июле 2022 года вернулась в Instagram. Впрочем, о войне она ничего не говорила.

Где сейчас Элизабет из "Фабрики звезд" (скриншот)

Элизабет публиковала видео с тренировками, а комментарии закрыла, чтобы никто не спрашивал ее о позиции по войне.

Уже осенью 2022 года женщина перестала скрывать свое местонахождение. Она подтвердила, что сбежала в РФ. Более того, там она начала ходить на пропагандистские шоу. О российской агрессии одесситка будто "забыла".

Как Элизабет из "Фабрики звезд" переметнулась на сторону оккупантов (скриншот)

Теперь женщина продолжает пытаться построить карьеру в РФ и прославляет "русский мир". Она выпускает новые песни, в которых поет о стране-агрессоре, и уходит от всех вопросов о том, что россияне устроили в Украине.

Страница Элизабет в Instagram (скриншот)