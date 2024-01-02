Как увеличить шансы достичь целей в 2024 году

Каждый год мы ставим себе новые цели, бросаем вызовы и стараемся воплотить их в жизнь.
А о том, как увеличить шансы на достижение целей в Новом году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологической платформы Purport.
Начало нового года - это символ новой страницы жизни, но как быть с тем, что, перевернув календарь на 2024 год, неопределенность и неуверенность остается.
Стоит ли строить планы в таких условиях или все-таки ждать до лучших времен? Однозначно, что нужно. Планирование придает уверенности и сил преодолеть препятствия, это как маяк, указывающий верный путь.
А чтобы планы не оставались просто записями, а превращались в результат, необходимо придерживаться определенных принципов.
Настроить марафон с препятствиями Будьте готовы, что на пути встретятся препятствия и неудачи. Возможно, вы будете вынуждены отказаться от своих целей, или перенести их на позже. Не беритесь всего сразу, ведь можно быстро выдыхаться и потерять мотивацию. Реалистично оценивайте ситуацию и свои силы.
Как увеличить шансы на достижение целей в 2024 году (фото: Freepik)
Следует иметь не один план, а несколько: оптимистический, пессимистический и реалистичный. Таким образом вы сможете быть подготовленным к различным сценариям и не терять свой вектор движения. Разместите свои цели в порядке приоритетности, чтобы когда будет форс-мажорная ситуация, то выполнять самое важное.
Выясните, какие аспекты жизни вы больше всего контролируете. Это лучшие области для построения планов, поскольку вероятность того, что вы столкнетесь с препятствиями - самая маленькая.
Не нужно ждать какой-либо конкретной даты или события, чтобы начать, небольшими шагами идти к своей цели. Подумайте, чего вы действительно хотите, и что можно сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к этому.
Даже если все предыдущие планы пошли "коту под хвост", это не повод отказываться от планирования. Сомнения в своих силах могут снизить мотивацию, но нужно набраться смелости и попробовать еще раз.
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