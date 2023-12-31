Как общаться с родными во время праздников, чтобы не поссориться

Празднование Нового года и Рождества, конечно, семейный праздник, а еще и нередко провоцирует ссоры, ведь на праздники сходятся все поколения.

О том, как общаться с родными во избежание конфликтов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологическую платформу Meclee в Instagram .

Почему праздничные дни такие "конфликтно опасные" для семьи

Причина находится в высоких ожиданиях, которые мы часто имеем по отношению к этому периоду: все пройдет спокойно и сказочно, что старые конфликты как-то сами забудут, что родственники будут вести себя не так, как обычно. Может также ощущаться давление, потому что традиции требуют радоваться общему времени с близкими.

К тому же к концу года мы и так чувствуем усталость, а после интенсивной предпраздничной подготовки сил совсем не остается. Все это вместе дает атмосферу, благоприятную для ссор.

Поэтому к общению следует подготовиться и заранее продумать: сколько времени и в каком формате вы хотели бы провести с семьей, на какие темы общаться как реагировать, если конфликт все-таки возникнет.

Желательно продумать список опасных тем, которые вы будете обходить. В него обычно входит религия, политика, внешний вид других людей, финансовые вопросы и т.д. Вы можете заручиться поддержкой кого-то из родственников, чтобы этот человек тоже помог вам нейтрализовать опасные темы.

Как общаться с родными во время праздников (фото: Freepik)

Какие темы можно считать полезными для сближения

Первой будут идти общие и приятные воспоминания, возможно, о семейных поездках в прошлом или интересных вещах, которые вы делали вместе со своими членами семьи. Можно также просмотреть семейные фото с прошлых лет. Это поможет погрузиться в общий контекст и настроиться на то, что объединяет вас с другими членами семьи.

Вы также можете говорить о сложившихся в вашей семье традициях празднования зимних праздников:

вспомните, как вы праздновали Новый Год, когда вы были ребенком, и предложите родственникам возродить какую-то из тогдашних традиций.

расспросите старших родственников, как праздновали они сами в детстве и молодости. Можете узнать много интересного о бабушке или дедушке.

А еще можно вместе погрузиться в семейную историю, обсуждая то, кем были и как жили ваши предки, старшее поколение обычно с удовольствием рассказывает о семейном прошлом, а вам это может быть возможностью лучше познакомиться со своими корнями. Возможно, вы унаследовали от предков какую-то особую черту внешности или характера.

Поинтересуйтесь, почему ваша семья живет там, где живет, как встретилась ваша бабушка с дедушкой и как звали вашу прабабушку. Фотоальбомы со старыми снимками могут пригодиться и здесь.

Общаться можно не только в большом семейном кругу, но и с отдельными родственниками, выбирая интересующие вас темы. Вдруг вы уже давно хотели узнать секретный рецепт пирога своей тетушки или нуждаетесь в совете кузина относительно автомобиля?

Попытайтесь создать небольшие "клубы по интересам" среди членов семьи. Так вам будет легче фокусироваться на безопасных темах и извлекать пользу от общения с родственниками.

Есть еще одна тема, на которую мы часто не обращаем внимания, однако она очень помогает растопить лед в общении - это благодарность. Только не формальное "спасибо", а именно те вещи, за которые вы действительно испытываете эту эмоцию.

Найдите и озвучьте хотя бы Из вещи, за которые вы благодарны своим родственникам, и предложите другим членам семьи рассказать о том, за что они испытывают благодарность. Такая простая практика поможет обратить внимание на приятные моменты и усилить связь между вами.