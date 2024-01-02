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Як збільшити шанси досягти цілей у 2024 році

Як збільшити шанси на досягнення цілей у 2024 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кожного року ми ставимо собі нову цілі, кидаємо виклики та намагаємося втілити їх у життя.

А про те, як збільшити шанси на досягнення цілей у Новому році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічної платформи Purport.

Як збільшити шанси на досягнення цілей у 2024 

Початок нового року - це символ нової сторінки життя, але як бути з тим, що перегорнувши календар на 2024 рік, невизначеність та невпевненість залишається.

Чи варто будувати плани в таких умовах, чи все-таки чекати до кращих часів? Однозначно, що потрібно. Планування додає впевненості та сил подолати перешкоди, це наче маяк, який вказує вірний шлях. 

А щоб плани не залишалися просто записами, а перетворювалися у результат, необхідно притримуватись певних принципів. 

Налаштуватися на марафон з перешкодами Будьте готові, що на шляху зустрінуться перешкоди та невдачі. Можливо ви будете змушені відмовитися від своїх цілей, чи перенести їх на пізніше. Не беріться за все одразу, адже можна швидко видихатися та втратити мотивацію. Реалістично оцінюйте ситуацію довкола та свої сили.

Як збільшити шанси на досягнення цілей у 2024 (фото: Freepik)

Складати гнучкий план

Варто мати не один план, а кілька: оптимістичний, песимістичний та реалістичний. Таким чином ви зможете бути підготовленим до різних сценаріїв та не втрачати власного вектору руху. Розташуйте свої цілі в порядку пріоритетності, щоб коли буде форс-мажорна ситуація, то виконувати найважливіше.

Зосередитися на тому, що контролюєте найбільше

З'ясуйте, які аспекти життя ви найбільше контролюєте. Це найкращі області для побудови планів, оскільки ймовірність того, що ви зіткнетеся з перешкодами - найменша.

Не чекати понеділка

Не потрібно чекати якоїсь конкретної дати чи події, щоб розпочати, невеликими кроками йти до своєї мети. Подумайте чого ви дійсно хочете та, що можна зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до цього.

Відродити віру в себе

Навіть якщо всі попередні плани пішли "коту під хвіст", це не причина відмовлятися від планування. Сумніви у своїх силах можуть знизити мотивацію, але потрібно набратися сміливості та спробувати ще раз.

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