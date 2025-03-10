Как увеличить память ноутбука без покупки нового SSD: 5 простых способов

SD и microSD карты

Если ваш ноутбук поддерживает слот для SD карт, это одно из самых простых решений для увеличения памяти. SD карты относительно недорогие по сравнению с другими вариантами хранения данных - просто вставьте карту в слот. Однако есть несколько нюансов: они медленнее, чем другие варианты.

Большинство ноутбуков поддерживает SD карты UHS-I с максимальной скоростью до 104 МБ/с. Более быстрые карты UHS-II могут достигать 312 МБ/с, но не все ноутбуки их поддерживают.

Важно помнить, что скорость зависит от картридера вашего устройства. Для хорошей скорости выбирайте карты с рейтингом A2 или V30. Например, 512 ГБ microSD карта Samsung Pro Plus с рейтингом A2/V30 стоит менее 50 долларов. Если не нужна высокая скорость, а главное - максимальная емкость, подойдет карта с рейтингом A1, например, 1,5 ТБ microSD карта SanDisk Ultra за менее чем 110 долларов.

Сегодня microSD карты популярнее SD карт. Они компактнее, сидят в слоте на уровне корпуса и могут оставаться в ноутбуке постоянно. SD карты более громоздкие и могут мешать, так как выступают из слота.

Слот для SD карт (фото: Foundry)

USB флеш-накопители

USB флешки - еще один популярный способ расширения памяти. Они просты в использовании и обычно быстрее, чем SD карты, но не всегда удобны, если хотите оставить их подключенными постоянно.

Большинство ноутбуков поддерживает USB 3.2 Gen 1 (макс. скорость до 625 МБ/с) или Gen 2 (до 1,250 МБ/с). В реальной жизни скорость флешки может составлять от 300 до 500 МБ/с. Если ваш ноутбук оснащен портом Thunderbolt 4 или USB4, скорости могут достигать 2,800 МБ/с, но это обычно относится к внешним SSD, а не флешкам.

Для почти постоянного использования подойдут компактные накопители, например, 512 ГБ SanDisk Ultra Fit USB. Он очень маленький, едва выступает из порта и может быть подключен постоянно. Однако для USB-C накопителей с таким дизайном есть ограничение из-за конструктивных особенностей, и найти такие модели сложнее.

USB флеш-накопитель (фото: Foundry)

Внешние накопители предлагают лучшую производительность

Внешние накопители - это лучший способ добавить большое количество памяти в ваш ноутбук, особенно если вам не нужно, чтобы этот объем хранился подключенным 24/7, или если вы в основном используете ноутбук на рабочем столе, а не в пути. Вдобавок, переносные SSD имеют множество других практических применений.

Скорость переносных SSD варьируется в зависимости от технологии подключения: от 500 МБ/с с USB 3.0/3.2 Gen 1 (типично для старых ноутбуков) до 1 000 МБ/с с USB 3.2 Gen 2 (обычно на новых ноутбуках). \

Если ваш ноутбук поддерживает Thunderbolt 4, вы можете передавать данные еще быстрее - до 2 800 МБ/с (реальная скорость) с высококлассным накопителем.

Для упрощенной настройки можно использовать USB-хаб. С его помощью вы можете оставлять внешний накопитель и другие периферийные устройства, такие как мышь, клавиатуру и мониторы, подключенными, а затем подсоединить их ко всем устройствам ноутбука одним движением, просто подключив хаб.

Добавьте большое количество памяти с помощью внешнего накопителя (фото: Samsung)

Устройства NAS с дополнительным хранилищем через Wi-Fi

Устройство с подключением к сети (NAS) - это сервер с несколькими жесткими дисками, который подключается к вашей сети и может быть доступен с любого другого устройства в этой сети, включая ноутбуки, ПК, телефоны и так далее.

Это означает, что вы можете настроить устройство NAS, такое как Buffalo LinkStation 210 объемом 2 ТБ, и оно будет работать как внешний накопитель, за исключением того, что доступ к нему будет осуществляться через сеть, а не через USB-кабель. Это очень удобно. Но есть и подвох: скорость передачи данных будет ограничена вашим подключением, будь то Wi-Fi (беспроводное) или Ethernet (проводное).

Если вам нужно высокопроизводительное NAS-устройство, способное стримить медиа-контент и выполнять другие задачи, вам придется заплатить больше. Например, Ugreen NASync DXP2800 имеет два отсека, поддерживающих до 64 ТБ памяти, а также сверхбыстрый Ethernet-порт 2,5 Гбит/с. Ugreen NASync DXP4800 Plus предлагает четыре отсека с общим объемом хранилища до 112 ТБ.

Устройство с подключением к сети (NAS) (фото: Buffalo)

Облачное хранилище

Если ни одно из вышеописанных решений вам не подходит, всегда можно воспользоваться облачным хранилищем. OneDrive, который интегрирован в Windows, может загружать файлы по запросу. Вы увидите эти файлы в папке OneDrive в проводнике, и они будут загружаться в реальном времени, когда вы их откроете.

Бесплатный план OneDrive предоставляет всего 5 ГБ памяти, что, вероятно, недостаточно, кроме как для простых документов. К счастью, платные планы предлагают больше памяти, включая Microsoft 365 Basic (100 ГБ за 19,99 долларов в год) и Microsoft 365 Personal (1 ТБ за 99,99 долларов в год).

Или можно выбрать одно из множества других облачных хранилищ, таких как Mega, Google Drive, Dropbox и Sync.

Для лучших результатов стоит обновить свой накопитель

Если вам нужно больше памяти на ноутбуке, обновление внутреннего хранилища обеспечит вам высокую скорость хранения данных. Современные ноутбуки обычно используют SSD NVMe M.2, которые могут достигать скорости до 3500 МБ/с с диском PCIe 3.0 и 7000 МБ/с с диском PCIe 4.0.

Для сравнения, самые быстрые внешние диски USB 3.0 имеют скорость до 500 МБ/с, а новейшие внешние SSD с USB4 или Thunderbolt 4 могут достигать почти 2800 МБ/с. Тем временем, типичные SD карты и флешки обычно обеспечивают скорости ниже 200 МБ/с.

Если вы занимаетесь играми, редактированием видео в 4K или работаете с большими файлами, вам стоит заменить существующий диск на SSD с большим объемом и высокой производительностью. Однако это не для всех. Даже если вы готовы открыть ноутбук, он может не быть предназначен для простого обновления SSD, особенно если это тонкий и легкий "ультрабук".

Чтобы узнать, можно ли обновить внутренний накопитель ноутбука, посетите сайт производителя, чтобы найти техническую документацию или руководство по обслуживанию. Обычно там указано, можно ли заменить диск или он припаян - даже если ноутбук легко открывается, сам диск может быть припаян к материнской плате и не подлежать замене.

Кроме того, вы можете быстро найти в интернете запрос "[модель ноутбука] SSD обновление". Это хороший способ найти ресурсы, такие как форумы и видео-разборы на YouTube, которые покажут вам все, что нужно знать о процессе замены и установки нового накопителя.

Обновление SSD-накопителя (фото: Foundry)

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