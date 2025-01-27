Как проверить скорость и производительность SSD: 4 способа для точного теста

Проверка скорости и производительности SSD - важный шаг для поддержания высокоэффективной работы вашего устройства. В отличие от традиционных жестких дисков, SSD обеспечивают гораздо более быстрые операции, но иногда важно убедиться, что они функционируют на полную мощность.

О 4 простых методах, которые помогут вам точно измерить скорость вашего SSD, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Тестирование скорости SSD с помощью встроенных приложений

Большинство операционных систем делают тестирование оборудования относительно простым. Они имеют встроенные инструменты, которые позволяют тестировать ваше оборудование без необходимости скачивать дополнительные программы.

Windows

Тестирование скорости SSD на Windows можно выполнить через командную строку. Важно запускать командную строку от имени администратора, чтобы избежать возможных проблем.

Для этого введите CMD в строку поиска в меню Пуск, затем щелкните правой кнопкой мыши на найденном результате и выберите "Запуск от имени администратора".

Теперь введите следующую команду: winsat disk -ran -write -drive [буква_диска]

Замените [буква_диска] на соответствующую букву вашего диска. Обычно ваши файлы Windows установлены на диск "C" (поэтому локальные диски на Windows начинаются с C). Если вы не знаете, какая буква присвоена вашему диску, вы можете найти ее, перейдя в "Этот ПК" и проверив нужный диск.

Как проверить SSD с помощью Windows (фото: MakeUseOf)

Linux

Пользователи Linux могут использовать утилиты операционной системы для отдельного тестирования скорости чтения и записи:

Откройте терминал Linux.

Для выполнения теста записи введите или вставьте следующую команду:

dd if=/dev/zero of=/tmp/tempfile bs=1M count=1024 conv=fdatasync

Чтобы протестировать скорость чтения диска, нужно выполнить немного больше настроек. Временный файл, созданный в предыдущей команде, кешируется, что может искажать результат. Поэтому сначала нужно очистить кеш, введя следующую команду:

sudo /sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3

Теперь можно протестировать скорость чтения диска с помощью этой команды:

dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024

Как проверить SSD с помощью Linux (фото: MakeUseOf)

MacOS

Наконец, если у вас есть Mac, то, к сожалению, в системе нет встроенной функции для просмотра характеристик оборудования. Apple всегда была сдержанной в плане информации о внутреннем содержимом своих устройств и не отличается в этом плане на уровне программного обеспечения. К счастью, существуют способы измерить производительность устройства с помощью сторонних приложений.

Тестирование скорости SSD с помощью сторонних приложений

Хотя встроенные инструменты операционных систем полезны, существует множество сторонних приложений, которые можно использовать для проверки скорости и состояния вашего накопителя.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark остается одним из самых популярных инструментов на Windows для измерения скорости дисков. Благодаря удобному интерфейсу программы измерение скорости диска можно выполнить просто нажатием кнопки "All".

Первый результат, который описывает последовательную скорость чтения и записи, возможно, является самым простым для понимания показателем производительности.

Как проверить SSD с помощью CrystalDiskMark (фото: MakeUseOf)

Novabench

Novabench - это программа, которая измеряет производительность основных компонентов системы: процессора, видеокарты, памяти и хранилища. Тестирование скорости диска само по себе не всегда интуитивно понятно, поэтому проще нажать кнопку "Start All Benchmark Tests" и дождаться полного отчета.

Несмотря на некоторые особенности, широкая кроссплатформенная поддержка Novabench с лихвой компенсирует эти недостатки.

Помимо поддержки Windows, Novabench также работает на macOS. Поскольку это сторонняя программа, она не доступна в App Store, но можно скачать ее с сайта Novabench. Программа также обновлена для поддержки как процессоров на базе Intel, так и чипов Apple M1 и M2 (так называемые чипы Apple Silicon).

Наконец, поскольку Linux ориентирован на использование открытого ПО, будет нелогично, если платформа полагалась бы на проприетарное программное обеспечение. Тем не менее, если вам нужен инструмент для тестирования скорости дисков, Novabench также работает на системах Linux.

Как проверить SSD с помощью Novabench (фото: MakeUseOf)

Blackmagic Disk Speed Test

Blackmagic Disk Speed Test - удобный кроссплатформенный инструмент для тестирования скорости SSD, доступный для Windows и macOS. Он легко доступен в App Store, и в первую очередь предназначен для пользователей Mac.

Однако пользователи Windows также могут использовать это программное обеспечение, перейдя на сайт и скачав последнюю версию обновления.

На странице загрузки для Windows появится экран регистрации, но это абсолютно необязательно. Нажав "Download Only" в нижнем левом углу, вы сможете избежать лишних шагов. После запуска программы достаточно нажать кнопку "Speed Test Start" и дать программе сделать свою работу.

Как проверить SSD с помощью Blackmagic Disk Speed Test (фото: MakeUseOf)

Что делать, если ваш диск работает медленно

С развитием технологий оборудование в вашем компьютере быстро устаревает. Замена старого жесткого диска на современный SSD - это недорогой способ значительно улучшить производительность вашего компьютера.

Если вы переходите с более старого HDD на SSD, вы, безусловно, почувствуете разницу. Однако имейте в виду, что в некоторых случаях улучшение оперативной памяти может быть лучшей модернизацией для вашего ПК, чем SSD.

Кроме того, улучшение с одного SSD на другой SSD той же генерации может не дать ощутимой разницы, но вы почувствуете улучшения между поколениями PCIe.

Установка нового SSD в систему - это несколько простых шагов. Во-первых, убедитесь, что вы знаете разницу между SSD NVMe, SATA и M.2, чтобы купить совместимый с вашим устройством. NVMe - это самый новый и быстрый стандарт, однако старые компьютеры или ноутбуки могут не иметь порта NVMe.

После того как вы купите SSD, вам нужно будет перенести данные с исходного диска на новый. К сожалению, это не так просто, как просто скопировать файлы, поэтому лучший способ - клонировать старый диск на новый SSD.

Модернизация основных компонентов вашего компьютера может быстро стать сложной и дорогой. Менее дорогим и более простым в обновлении компонентом является ваше хранилище данных.