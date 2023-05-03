Работа в Украине: куда легко берут людей без документов и бывших осужденных

Устроиться на работу без особых навыков после переезда из более опасных областей Украины, при отсутствии документов или после отбывания наказания - еще тот квест. Но при определенных условиях и настойчивости – и это вполне возможно.

Куда можно податься работать человеку без документов, ВПЛ или человеку после отбывания наказания - читайте в материале Styler.

На какую работу могут взять человека без документов или после заключения

На самом деле, такие работники также защищены законом и могут устроиться на работу на таких же условиях и правах, как и все остальные. Паспорт потребуется обязательно и при потере основного документа, его можно восстановить довольно быстро.

Без особых навыков и документов, а также людей после отбывания наказания могут принять на сельскохозяйственные работы в селах, на работу на частных фермах. Также могут принять на работу в строительстве – помощником мастера или подсобным рабочим.

Есть варианты работы временной или на 1-2 раза - разгрузить машину с вещами, убрать после ремонта, мыть посуду в подсобке и так далее. Для такой работы есть специальные сайты, где можно найти одноразовую подработку.

Но надо помнить, что такая работа – неофициальная и не дает абсолютно никаких гарантий. То есть работник может отработать несколько недель и остаться без оплаты частично или полностью.

Рискует также и тот, кто нанимает работника без документов – человек в любой момент может не выйти на работу, а за наемного работника без оформления еще и штраф придется заплатить.

Наличие документов поможет не только устроиться официально, но получить достойную заработную плату, страхование и гарантии.

И сейчас очень много вакансий для работников без особых навыков, резюме и высшего образования. Средняя зарплата таким рабочим предлагается от 10 до 15 тысяч гривен.

А ситуация с бывшими заключенными ситуация несколько иная. Такому человеку могут отказать в работе, связанной с финансами с воспитанием детей. Отказ по причинам освобождения из тюрьмы – незаконный.

Устроиться на работу без паспорта очень тяжело (фото: БФ Право на Защиту)

Что делать работникам без документов и бывшим заключенным?

Какие подводные камни ожидают людей без документов, бывших узников или ВПЛ в поиске работы, мы поговорили с главным редактором электронной системы "ОК. Кадровик" Анной Милиенко-Самсоновой.

Она рассказала для Styler, могут ли отказать в работе человеку без документов, как можно восстановить утраченные дипломы или трудовые книжки и как вести себя бывшим заключенным, если им отказывают в приеме на работу.

Куда можно устроиться на работу без документов?

"Для трудоустройства лицо должно предоставить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а в случаях, предусмотренных законодательством — документ об образовании (специальность, квалификация), о состоянии здоровья, соответствующий военно-учетный документ и другие документы", - пояснила специалист.

К сожалению, без паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, принять работника на работу работодатель не сможет.

Поэтому в случае потери этого документа необходимо обратиться в подразделение Государственной миграционной службы, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" по месту регистрации или пребывания, где на период изготовления нового документа будет выдано временное удостоверение.

Что касается индивидуального налогового номера, то получить его дубликат можно, обратившись в любой ближайший орган налоговой службы.

А если есть паспорт, но нет диплома или иного документа об образовании или трудовой книжки?

Относительно документа об образовании, если учебное заведение находится на временно неподконтрольной территории, документ об образовании можно сформировать в "Дие".

Если выдавшее диплом учебное учреждение уже не действует, то заявление о восстановлении диплома вместе с пакетом документов (копиями диплома и приложения) следует направить по почте в Министерство образования и науки Украины

Информация в дубликате будет воспроизводиться на основе данных Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЕБО). Она формируется с 2000 года.

Если диплом издан ранее или информация о нем отсутствует в базе, то для подтверждения используется его копия, архивная справка об обучении или выписка из журнала выдачи документов.

Если информация о выдаче диплома отсутствует в ЕГЭБО и недоступны архивы, тогда наличие высшего образования придется устанавливать в судебном порядке. Для этого можно использовать любые показания. К примеру, копии документов об обучении или записи в трудовой книжке.

Когда суд установит юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования, копию этого судебного решения необходимо добавить в заявление, с которым придется обратиться в Министерство образования и науки.

На основании решения суда или официального письма определенное МОН Украины учебное заведение должно выдать дубликат документа о высшем образовании.

А как быть с трудовой книжкой?

С 10 июня 2021 г. в Украине официально действуют электронные трудовые книжки. И если работник или его работодатель подгрузил заранее скан-копии трудовой книжки через веб-портал электронных услуг ПФУ, то соответственно электронная трудовая книжка имеется в разделе портала "Электронная трудовая книжка".

И тогда для трудоустройства достаточно предоставить сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, которую можно сформировать через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Порядок действий по потере трудовой книжки указан в Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29 июля 1993 г. N 58.

Как вариант, если трудовая книжка не была отсканирована и загружена на веб-портале ПФУ, или пока не издан дубликат трудовой книжки, лицо может быть трудоустроено по совместительству. Трудовое законодательство не содержит обязанности работодателя по совместительству проверять, есть ли у работника основное место работы.

Освобожденные из тюрьмы имеют такое же право на работу, как и все остальные (фото: Getty Images)

На какую работу могут рассчитывать бывшие заключенные?

Каждый человек имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, — это право гарантируется Конституцией Украины.

Работодатель не имеет права отказать искателю работы на основании того, что он бывший осужденный. Такой человек всегда может обратиться в Центр занятости за помощью в трудоустройстве.

Также, лица, уволенные после отбывания наказания, относятся к категориям граждан, имеющим дополнительные гарантии по содействию трудоустройству.

Могут ли отказать в работе человеку после заключения? Если да, то как это аргументируют?

В соответствии с Кодексом законов о труде запрещается необоснованный отказ в принятии на работу, то есть, отказ без каких-либо мотивов или по причинам, которые не касаются квалификации или профессиональных качеств работника, или по другим причинам, не предусмотренных законом.

Следовательно, работнику можно отказать, если он не отвечает занимаемой должности, но по требованию лица, которому отказано в принятии на работу, работодатель обязан письменно сообщить о причине такого отказа, который должен соответствовать действующему законодательству. Необоснованный отказ в принятии на работу может быть обжалован в суде.

Таким образом, если лицу отказано в трудоустройстве именно по причине того, что у него была судимость, то необходимо обратиться в суд для возобновления своих трудовых прав, поскольку отказ работодателя в трудоустройстве работника по причине его судимости является незаконным.