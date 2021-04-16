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Цю річ категорично не можна тримати у ванній кімнаті: наслідки непередбачувані

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 21:23
Цю річ категорично не можна тримати у ванній кімнаті: наслідки непередбачувані Фото: Яку річ не можна тримати у ванній (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, що з ванної кімнати потрібно викинути звичну нам мочалку, щоб побачити, як зміниться стан нашої шкіри. Чому мочалка так шкідлива, а часом і небезпечна - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це повідомляє Med2.

Ми давно звикли вважати, що миття з мочалкою зробить наше тіло чистіше, ніж без неї. Але дерматологи з таким твердженням не згодні.

Губка, особливо жорстка, травмує дерму і порушує її мікробіом. Адже на поверхні нашої шкіри живе безліч бактерій - як хороших, так і поганих. А мочалка "косить" їх усіх без розбору.

Крім того, у більшості людей одні і ті ж губки для тіла висять у ванній роками, поки остаточно не знищаться. У них залишається бруд, відмерлий епідерміс, розмножуються шкідливі мікроорганізми.

А оскільки губки довго не висихають, перебуваючи в теплому і вологому середовищі, в них розмножуються патогенні бактерії: Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus та інші.

Коли ваша шкіра розпарюється у ванній, вона стає більш відкритою для проникнення патогенів - зростає ризик зараження різними шкірними хворобами.

Якщо ви все ж не готові відмовитися від цього аксесуара, постарайтеся ретельно стежити за його правильним зберіганням: висушуйте і стерилізуйте окропом.

Змінювати губки з натуральних матеріалів потрібно кожні 2-3 тижні, а синтетичні - трохи рідше. Але допускати зберігання мочалок роками категорично не рекомендується.

Раніше експерти розповіли, які речі суворо заборонено викидати з дому, щоб не накликати на себе біду.

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