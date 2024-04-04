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Экономим средства и бережем колеса: где и как правильно хранить автомобильные шины

Четверг 04 апреля 2024 08:25
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Экономим средства и бережем колеса: где и как правильно хранить автомобильные шины Фото: определяем, как правильно хранить автомобильные шины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Наверное, для многих это будет новостью: автомобильные шины изнашиваются и стареют не только во время езды, но и во время отдыха – когда они демонтированы с машины и ждут своего сезона. Оказывается, чтобы недешевая резина не старела напрасно, ее нужно правильно хранить.

О самых лучших местах для хранения второго комплекта шин читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи использовались материалы изданий Autocentre и портала Rosava.

Непростой вопрос для рядового автомобилиста: где хранить второй комплект шин? С одной стороны, места для этого нужно немало, а с другой – есть несколько других факторов, влияющих на состояние покрышек при хранении.

Что может произойти с шинами во время хранения

Автомобильная шина, даже современная, состоящая только из одной только покрышки без камеры, имеет непростую конструкцию. В ней есть пространственный каркас из металлических и текстильных лент, покрытый тонкими слоями резины по бокам, толстый слой протектора, герметичный слой особого материала изнутри. Словом, здесь есть чему стареть и без воздействия нагрузок, характерных для условий, возникающих во время работы колеса на машине.

Следовательно, при неблагоприятных условиях хранения в шине могут происходить следующие нежелательные изменения:

  • Нарушение геометрии каркаса. Из-за длительного воздействия нештатных нагрузок шина может потерять форму – стать "овальной", "плоской", получить "восьмерку";
  • Коррозия металлических проволок каркаса. То, что металлокорд и брекер завулканизированы в резиновый компаунд, еще не значит, что к ним не может попасть влага, которая начнет свое рыжее дело;
  • Старение резиновая смесь. Состав резины у современной покрышки бывает очень уязвим к ультрафиолету солнечного света, к озону, содержащемуся в воздухе, наконец, к чрезмерно высокой или чрезмерно низкой температуре.

Это три основных фактора, которые сокращают ресурс наших колес. Поэтому, соответственно, отправляя их на сезонное хранение, об этих угрозах следует помнить, чтобы принять меры и исключить их.

Экономим средства и бережем колеса: где и как правильно хранить автомобильные шины

Размещение

Ошибкой будет думать, что шина настолько прочна, что она не получит деформацию из-за неправильного расположения при хранении. На самом деле, во время работы на машине шина "усиливается" внутренним давлением воздуха и диском, на котором она смонтирована. А если шина хранится без диска, следует беречь ее от нагрузок как в осевом, так и в диаметральном направлении. Смонтированную на диске покрышку хранить проще.

Итак, при хранении смонтированных на дисках шин можно:

  • Положить колеса на ровную поверхность друг на друга. Количество "этажей" не ограничивается, главное чтобы пирамида не упала и не причинила соседним предметам вреда своей массой;
  • Подвесить колеса каждое отдельно за отверстие в диске;
  • На полу или на крепкой полке смонтированные колеса будут стоять вертикально одно рядом с другим.

При хранении шин без дисков:

  • Сложить покрышки в штабель друг на друга. Но не выше четырех штук, поскольку нижняя может получить непоправимую деформацию;
  • Можно просто поставить шины вертикально одна рядом с другой. В идеале было бы проворачивать их ежемесячно или чуть почаще, чтобы не возникало деформаций в нижней части покрышки.

Температура

Шины не любят слишком высокие или слишком низкие температуры, а также влажного воздуха. Но в целом инженеры-шинники дают следующие рекомендации:

  • Допустимый температурный диапазон от -30°С до +30°С. Наиболее предпочтительная температура хранения шин порядка +15°С;
  • Допустимая влажность на уровне 50–60%, то есть вполне подойдет даже сухой, хорошо вентилируемый погреб;
  • Вентиляция будет дополнительным плюсом, ведь она будет предотвращать повышение влажности, которая может спровоцировать коррозию каркаса;
  • Нельзя, чтобы на покрышки попадал прямой солнечный свет – это старит резиновую смесь;
  • Нельзя хранить шины там, где в воздухе много испарений горюче-смазочных материалов или каких-либо летучих химических веществ. Возможно, они будут негативно влиять на состояние резины.

Экономим средства и бережем колеса: где и как правильно хранить автомобильные шины

Как не нужно хранить шины

Есть несколько типовых хранилищ, где автомобилисты привыкли хранить шины, но где это можно считать нежелательным.

  • На балконе или на чердаке. Скорее всего, летом здесь шинам будет слишком жарко;
  • В сыром подвале. Негатив именно в повышенной влажности, а не в том, что это подвал;
  • Шины без дисков в подвешенном состоянии – за внутренний диаметр. Под влиянием собственного веса шины могут вытянуться и стать овальными;
  • Под полиэтиленовой пленкой. В герметичном объеме будет образовываться конденсат и не будет циркулировать воздух. А такие условия не в пользу ни резины, ни металлического каркаса шин. Если очень хочется укрыть колеса, пусть это будут специальные чехлы из ткани – такие сейчас продаются.

Если коротко

Перед отправкой шин на сезонный отдых будет полезно потратить около получаса на их подготовку. Шины нужно помыть, очистить от камешков и гвоздей, которые могли застрять в протекторе. Если второй комплект шин имеет свои диски, такие колеса желательно проверить на целостность, подкачать и отбалансировать.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как можно готовить горячие напитки в машине.

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