Как хранить лук, чтобы он пролежал до весны и не гнил

Лук может долежать даже до весны, не сгнив и не заплесневев. Но при выборе и хранении лука важно соблюдать определенные нюансы и учитывать важные условия.

О том, где и как долго хранить цибулю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как выбрать лук для длительного хранения

Правильно выбрать лук на рынке или в магазине - залог длительного хранения. Луковицы не пролежат долго, если имеют следующие признаки:

вмятины или царапины

плесень или пятна

резкий запах

Качественный лук обязательно должен иметь кожуру и незначительный, характерный луковый запах. Кроме этого, определить крепкий и здоровый лук для длительного хранения можно по следующим признакам:

твердая поверхность лука

сухая и плотная чешуя без повреждений

Перед тем, как закладывать на хранение лук, выращенный на огороде, луковицы необходимо перебрать, удалив поврежденные вместе с уже отслоенной шелухой. Однако чистить лук от оставленной кожуры не надо - он помогает избежать воздействия воздуха.

Кроме этого, чтобы предотвратить развитие возможных болезней в течение длительного хранения, пользуются народным средством - мелом. Считается, что мел создает щелочную среду, неблагоприятную для многих микроорганизмов.

Мел, в пропорции 100 г материала на 50 кг луковиц измельчают в порошок и распыляют над луковицами.

Как готовить лук к хранению (иллюстративное фото: Freepik)

Как правильно хранить лук

Подготовленный лук можно хранить несколькими способами. Но чтобы луковицы пролежали как можно дольше, нужно создать благоприятную среду, а именно:

температура хранения должна составлять от 0 до 13 градусов

на лук не должен попадать солнечный свет - он начнет прорастать

оптимальная влажность воздуха влажность воздуха - 60-70%, при высшей лук может плесневеть

в месте хранения лука должна быть хорошая циркуляция воздуха

не стоит хранить луковицы рядом со свеклой, сельдереем или картофелем - они выделяют влагу

Чем ниже температура, тем дольше сохраняется лук. В то же время холодильник - не самое лучшее место. Ведь при более высокой влажности воздуха лук быстро начинает гнить. Температуру ниже 0 лук тоже не переносит.

Где хранить лук до весны

В сетках для овощей

Сумки-сетки - простой вариант хранения небольшого количества лука в любом помещении с оптимальными условиями. Сетки имеют несколько важных преимуществ - обеспечивают циркуляцию воздуха и легко подвешиваются, что экономит пространство.

В ящиках в комнате

Невысокая комнатная температура вполне благоприятна для длительного хранения луковиц. Главное - держать лук подальше от источников света и батарей.

Хранить лук можно в комнате при невысокой температуре (иллюстративное фото: Freepik)

При таком способе лук раскладывают по ящикам или корзинам, присыпав шелухой.

На балконе

Лук часто хранится на балконе в ящиках, сетках и даже специальных картонных коробках. Конечно, легче хранить луковицы, если балкон закрыт.

Если температура воздуха стремительно падает, контейнеры с луком необходимо закутать в несколько слоев одеяла, чтобы предотвратить перемерзание и гниение.

В подвале

Подвалы и погреба имеют преимущество из-за низкой температуры помещения и отсутствия солнечного света. Но важно обеспечить требуемый уровень влажности и хорошую вентиляцию.

Кроме этого, перед закладкой лука на хранение подвал непременно обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами.

Можно ли хранить лук в пакетах (иллюстративное фото: Freepik)

А вот хранить лук в полиэтиленовых пакетах не советуют. Плотная пленка предотвращает проветривание, из-за чего со временем образуется конденсат, а лук начинает гнить.