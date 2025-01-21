Разрезанное авокадо сохранит вкус до недели: вот, что надо сделать

Авокадо - довольно питательный и вкусный фрукт, который используется для легкого завтрака или полезного перекуса. Однако разрезанные пополам плоды быстро становятся коричневыми.

О том, как сохранить вкус и свежесть разрезанного авокадо в течение недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Сочный, кремовый фрукт авокадо может быть достаточно сытным, и часто половинки авокадо бывает достаточно для завтрака, а другая половинка остается без внимания.

Несмотря на лучшие попытки хранения, уберечь неиспользованную половинку от потемнения может быть настоящим испытанием.

Обычно остальные авокадо кладут в холодильник, иногда заворачивая в пищевую пленку. Однако у "Avocados From Mexico" есть определенная последовательность шагов, которые помогут сохранить остатки авокадо свежими около семи дней.

Этот метод чрезвычайно прост, но действенный. Первым делом нужно разрезать авокадо и удалить косточку из плода. Мякоть неиспользованной половины сразу же сбрызните свежим лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел.

Затем заверните ненужную половинку авокадо в пищевую пленку и положите ее в холодильник. Хранение половинки авокадо таким способом минимизирует контакт поверхности авокадо с воздухом и, соответственно, замедлит созревание.

Как хранить разрезанное авокадо (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме этого, "Avocados From Mexico" предлагают еще один, более простой способ для хранения разрезанного авокадо: для этого плод после разрезания пополам нужно погрузить срезом вниз в стеклянную или пластиковую посуду с водой.

Контейнер с авокадо следует поместить в холодильник. По словам экспертов, это убережет авокадо от потемнения примерно на семь дней. Однако, чтобы сохранить свежесть авокадо, обязательно заменять воду на свежую ежедневно.

Для более длительного хранения также можно заморозить кусочки авокадо. Сначала смажьте их лимонным или лаймовым соком, чтобы предотвратить потемнение и порчу. Положите кусочки авокадо в герметичный контейнер или используйте специальный пакет для замораживания.