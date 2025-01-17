Залог вкусных блюд: как правильно хранить специи, чтобы они не потеряли аромат

Специи придают пище неповторимый аромат и вкус. Однако даже самые лучшие специи могут быстро потерять свои вкусовые качества, если неправильно их хранить.

О том, где следует хранить специи, чтобы они не потеряли аромат и качество, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как правильно хранить специи

Чтобы сохранить ароматы и вкус специй как можно дольше, нужно придерживаться нескольких простых правил.

Выбирать сухое и темное место

Многие хранят специи в шкафу у плиты, однако это далеко не лучший вариант. Зато прохладное, сухое и темное место, например, кладовая, ящик или шкаф, расположенный подальше от плиты или духовки, является прекрасным местом для хранения вашей коллекции специй.

Температура воздуха играет ключевую роль в сохранении вкуса специй. Идеальная температура для хранения специй колеблется от 15 до 20 градусов.

Хранить в герметичной посуде

Специи теряют аромат из-за контакта с воздухом, поэтому очень важно хранить их в герметичных стеклянных или керамических контейнерах, а не в открытой упаковке или в мешочках.

Пластиковые контейнеры также являются популярным выбором, но они, как правило, не такие герметичные и могут впитывать цвета и запахи различных специй. Это может затруднить их очистку, если вы захотите использовать их повторно.

Контейнеры из нержавеющей стали или жести - другие приемлемые варианты, но поскольку металл является теплопроводным, еще важнее хранить их подальше от источников тепла, таких как ваша плита.

Не смешивать с другими специями

Не стоит пересыпать разные виды специй в одну емкость, если только вы не делаете домашнюю смесь приправ. Иначе из-за обмена ароматов каждая специя теряет свою выразительность.

Смешивание специй уменьшает выразительность каждой из них (иллюстративное фото: Freepik)

Не высыпать в блюдо непосредственно из контейнера

Влага - один из самых больших врагов аромата и свежести специй, ведь может привести к появлению плесени. Если высыпать специи в блюдо, не пользуясь ложкой, в упаковку или контейнер может попасть пар из блюда.

Однако вы можете сохранить специи сухими, если вытащите их ложкой из контейнера перед добавлением в горячую пищу, а не будете сыпать прямо из контейнера.

Как долго можно хранить специи

При определении срока годности сушеных трав и специй следует учитывать такие факторы, как их тип, обработка и хранение.

Например, чем больше в смеси необработанных приправ, тем дольше срок их хранения. Большинство сушеных трав обычно хранятся 1-3 года:

базилик

орегано

тимьян

розмарин

лавровый лист

укроп

петрушка

кинза

мята

майоран

шалфей

У молотых или порошкообразных специй срок хранения обычно составляет 2-3 года. Среди них следующие:

молотый имбирь

чесночный порошок

молотая корица

порошок чили

молотая куркума

молотый душистый перец

молотый кардамон

молотая паприка

измельченные хлопья красного перца

смеси приправ

У целых или немолотых специй самый долгий срок хранения, поскольку меньшая площадь их поверхности подвергается воздействию воздуха, света и влаги.

Это позволяет им дольше сохранять свои ароматические масла и вкусовые компоненты, чем их молотые аналоги.

Целые специи могут сохранить аромат до 4 лет (иллюстративное фото: Freepik)

При правильном хранении целые специи могут храниться до 4 лет:

целые горошины перца

кориандр

семена горчицы

семена укропа

семена тмина

семена тмина

целый мускатный орех

гвоздики

палочки корицы

целый сушеный перец чили

Как определить, испортились ли специи

У сушеных трав и специй нет срока годности и порчи в привычном понимании. Обычно "испорченные" специи просто теряют большую часть своего аромата, эффективности и цвета.

На многих магазинных специях указан срок годности, который указывает на время, в течение которого они будут сохранять сильный аромат и качество.

В целом безопасно употреблять сушеные травы и специи, срок годности которых истек, хотя они не придадут блюду столько аромата, сколько их свежие аналоги. Впрочем, если есть видимые признаки порчи - плесень, изменение цвета и насекомые - такие специи стоит выбросить.

Если вы не знаете, как давно храните специи, вы можете определить, готовы ли они к обновлению, проверив их запах и вкус. Для этого раздавите или разотрите небольшое количество специй в ладони. Если аромат слабый, а вкус неяркий, возможно, пришло время их заменить.