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Залог вкусных блюд: как правильно хранить специи, чтобы они не потеряли аромат

Пятница 17 января 2025 14:15
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Залог вкусных блюд: как правильно хранить специи, чтобы они не потеряли аромат Как правильно хранить специи (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Специи придают пище неповторимый аромат и вкус. Однако даже самые лучшие специи могут быстро потерять свои вкусовые качества, если неправильно их хранить.

О том, где следует хранить специи, чтобы они не потеряли аромат и качество, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как правильно хранить специи

Чтобы сохранить ароматы и вкус специй как можно дольше, нужно придерживаться нескольких простых правил.

Выбирать сухое и темное место

Многие хранят специи в шкафу у плиты, однако это далеко не лучший вариант. Зато прохладное, сухое и темное место, например, кладовая, ящик или шкаф, расположенный подальше от плиты или духовки, является прекрасным местом для хранения вашей коллекции специй.

Температура воздуха играет ключевую роль в сохранении вкуса специй. Идеальная температура для хранения специй колеблется от 15 до 20 градусов.

Хранить в герметичной посуде

Специи теряют аромат из-за контакта с воздухом, поэтому очень важно хранить их в герметичных стеклянных или керамических контейнерах, а не в открытой упаковке или в мешочках.

Пластиковые контейнеры также являются популярным выбором, но они, как правило, не такие герметичные и могут впитывать цвета и запахи различных специй. Это может затруднить их очистку, если вы захотите использовать их повторно.

Контейнеры из нержавеющей стали или жести - другие приемлемые варианты, но поскольку металл является теплопроводным, еще важнее хранить их подальше от источников тепла, таких как ваша плита.

Не смешивать с другими специями

Не стоит пересыпать разные виды специй в одну емкость, если только вы не делаете домашнюю смесь приправ. Иначе из-за обмена ароматов каждая специя теряет свою выразительность.

Залог вкусных блюд: как правильно хранить специи, чтобы они не потеряли аромат

Смешивание специй уменьшает выразительность каждой из них (иллюстративное фото: Freepik)

Не высыпать в блюдо непосредственно из контейнера

Влага - один из самых больших врагов аромата и свежести специй, ведь может привести к появлению плесени. Если высыпать специи в блюдо, не пользуясь ложкой, в упаковку или контейнер может попасть пар из блюда.

Однако вы можете сохранить специи сухими, если вытащите их ложкой из контейнера перед добавлением в горячую пищу, а не будете сыпать прямо из контейнера.

Как долго можно хранить специи

При определении срока годности сушеных трав и специй следует учитывать такие факторы, как их тип, обработка и хранение.

Например, чем больше в смеси необработанных приправ, тем дольше срок их хранения. Большинство сушеных трав обычно хранятся 1-3 года:

  • базилик
  • орегано
  • тимьян
  • розмарин
  • лавровый лист
  • укроп
  • петрушка
  • кинза
  • мята
  • майоран
  • шалфей

У молотых или порошкообразных специй срок хранения обычно составляет 2-3 года. Среди них следующие:

  • молотый имбирь
  • чесночный порошок
  • молотая корица
  • порошок чили
  • молотая куркума
  • молотый душистый перец
  • молотый кардамон
  • молотая паприка
  • измельченные хлопья красного перца
  • смеси приправ

У целых или немолотых специй самый долгий срок хранения, поскольку меньшая площадь их поверхности подвергается воздействию воздуха, света и влаги.

Это позволяет им дольше сохранять свои ароматические масла и вкусовые компоненты, чем их молотые аналоги.

Залог вкусных блюд: как правильно хранить специи, чтобы они не потеряли аромат

Целые специи могут сохранить аромат до 4 лет (иллюстративное фото: Freepik)

При правильном хранении целые специи могут храниться до 4 лет:

  • целые горошины перца
  • кориандр
  • семена горчицы
  • семена укропа
  • семена тмина
  • семена тмина
  • целый мускатный орех
  • гвоздики
  • палочки корицы
  • целый сушеный перец чили

Как определить, испортились ли специи

У сушеных трав и специй нет срока годности и порчи в привычном понимании. Обычно "испорченные" специи просто теряют большую часть своего аромата, эффективности и цвета.

На многих магазинных специях указан срок годности, который указывает на время, в течение которого они будут сохранять сильный аромат и качество.

В целом безопасно употреблять сушеные травы и специи, срок годности которых истек, хотя они не придадут блюду столько аромата, сколько их свежие аналоги. Впрочем, если есть видимые признаки порчи - плесень, изменение цвета и насекомые - такие специи стоит выбросить.

Если вы не знаете, как давно храните специи, вы можете определить, готовы ли они к обновлению, проверив их запах и вкус. Для этого раздавите или разотрите небольшое количество специй в ладони. Если аромат слабый, а вкус неяркий, возможно, пришло время их заменить.

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно хранить яблоки, чтобы они не портились сразу.

Кроме этого, рассказывали о главной ошибке в хранении молока.

При написании материала использовались такие источники: Healthline, The Spruce Eats, Serious Eats.

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