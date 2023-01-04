В Киеве начали утилизировать новогодние елки: адреса пунктов приема

Киевляне со среды, 4 января, смогут сдать на утилизацию живые новогодние елки. Их переработают в опилки и используют для мульчирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Известно, что все желающие могут сдать дерево на утилизацию до 31 января 2023 года. В специально оборудованных пунктах хвойные деревья измельчат и подготовят для дальнейшего использования.

В КГГА рассказали, что опилки используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Это помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года - сохраняет водный баланс.

Сдать елки можно по адресам: