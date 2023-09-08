Вот какие вещи категорически нельзя хранить в кладовке

В Украине в период войны многие делают запасы продуктов питания, средств личной гигиены и других необходимых вещей. Однако не все вещи можно хранить в кладовке, ведь они могут быстро испортиться.

Какие вещи нужно поскорее забрать из кладовой - читайте в материале ниже .

Что нужно знать

Важно знать, что можно и что нельзя хранить в своей кладовке. Также можно посмотреть ассортимент консервов и других вещей, которые там хранятся.

Не нужно делать полную реорганизацию кладовки, хотя это неплохая идея. Быстрой уборки должно быть достаточно, чтобы исключить несколько вещей, которым там вообще не место.

Корм для домашних животных

Если ваш кот или собака любят искать пищу, то не стоит держать пакеты с кормом для домашних животных на полу в кладовке.

Лучше хранить их в герметичном контейнере в шкафу, где они будут менее уязвимы для влаги.

Очистительные средства

Лучше хранить чистящие средства отдельно от пищи, чтобы предотвратить загрязнение. Нужно выделить место под кухонной раковиной или в прачечной, где дети и домашние животные не смогут добраться до них.

Также, в кладовке нельзя хранить следующие вещи:

любые виды растений

взрывоопасные материалы: пиротехника, оружие, боеприпасы

токсичные материалы: краски, лаки, растворители

легковоспламеняющиеся вещества: бензин, аэрозоли

текстиль, одежда и обувь

скоропортящиеся продукты питания

картон, бумага, книги.

Как обустроить кладовку

Сначала нужно определить, что именно вы планируете хранить в кладовке. От этого будет зависеть внутренняя организация пространства.

Можно создать комбинированную систему хранения: на верхних полках разместить несезонные вещи, зимние одеяла, упакованные в полиэтиленовые пакеты. На нижних - кухонную и бытовую технику, которая используется нечасто.

Иногда в таких комнатах организовывают полноценную гардеробную, рабочий кабинет, минимастерскую. Главное правило обустройства кладовки - не нужно загромождать его лишними предметами. При правильной организации внутреннего пространства даже маленькое помещение будет смотреться эстетично.

Особенность организации маленькой кладовки - нужно максимально привлечь все пространство. Вычислите высоту полок так, чтобы на них содержались вещи определенного размера.

Еще одна хитрость - используйте при оформлении интерьера кладовки зеркала, светлые краски. Это сделает помещение более широким.